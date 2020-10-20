https://ria.ru/20201020/kvartiry-1580706812.html

В Самарской области приобретут более 500 квартир для детей-сирот

Более 500 квартир будет приобретено до конца года в Самарской области для детей-сирот, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:12

2020-10-20T18:12

2020-10-20T18:12

россия

жилье

дмитрий азаров

самарская область

общество

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<strong>САМАРА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Более 500 квартир будет приобретено до конца года в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> для детей-сирот, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, на сегодняшний день 22 муниципалитета Самарской области полностью выполнили задачу текущего года по предоставлению жилья детям-сиротам. Всего в списке на получение квартир на сегодняшний день состоит 5151 человек, из них 2614 человек уже достигли 18-летнего возраста и подлежат обеспечению жильем.На совещании по вопросам обеспечения жильем детей-сирот, которое прошло во вторник в режиме видеоконференции, губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a> отметил, что в последние три года региону удалось значительно увеличить объем средств, выделяемых на эти цели. "Если считать только областной бюджет, то в 2014-2016 годах суммарно выделено 1 миллиард 387 миллионов рублей, а 2017-2019 – 2 миллиарда 108 миллионов рублей", - цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона подчеркнул, что, несмотря на экономические трудности, которые возникли из-за пандемии коронавируса, в 2020 году были сохранены повышенные объемы финансирования. "В текущем году с учетом средств федерального бюджета мы предусматриваем на эти цели 700 миллионов рублей - на уровне средних показателей за последние три года, которые на 50% выше, чем в предыдущий период", - отметил Азаров.Отмечается, что по итогам совещания глава региона поручил первому вице-губернатору Виктору Кудряшову и министру строительства Евгению Чудаеву провести совещание с застройщиками и довести до них все плановые цифры в разрезе каждого муниципалитета. "Строительная отрасль находится под ударом, особенно сейчас, когда доходы населения снизились из-за кризиса, с которым столкнулась вся мировая экономика. Поэтому мы должны работать рука об руку. Что касается показателей текущего года, они беспрекословно должны быть выполнены. Это наша святая обязанность, поскольку речь о детях, о которых мы должны позаботиться", - сказал Азаров.

https://ria.ru/20201009/samara-1579118778.html

https://ria.ru/20200928/samara-1577910149.html

https://ria.ru/20200928/sotrudnichestvo-1577902247.html

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самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жилье, дмитрий азаров, самарская область, общество