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В Самарской области приобретут более 500 квартир для детей-сирот
Более 500 квартир будет приобретено до конца года в Самарской области для детей-сирот, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T18:12
2020-10-20T18:12
россия
жилье
дмитрий азаров
самарская область
общество
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<strong>САМАРА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Более 500 квартир будет приобретено до конца года в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> для детей-сирот, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, на сегодняшний день 22 муниципалитета Самарской области полностью выполнили задачу текущего года по предоставлению жилья детям-сиротам. Всего в списке на получение квартир на сегодняшний день состоит 5151 человек, из них 2614 человек уже достигли 18-летнего возраста и подлежат обеспечению жильем.На совещании по вопросам обеспечения жильем детей-сирот, которое прошло во вторник в режиме видеоконференции, губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a> отметил, что в последние три года региону удалось значительно увеличить объем средств, выделяемых на эти цели. "Если считать только областной бюджет, то в 2014-2016 годах суммарно выделено 1 миллиард 387 миллионов рублей, а 2017-2019 – 2 миллиарда 108 миллионов рублей", - цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона подчеркнул, что, несмотря на экономические трудности, которые возникли из-за пандемии коронавируса, в 2020 году были сохранены повышенные объемы финансирования. "В текущем году с учетом средств федерального бюджета мы предусматриваем на эти цели 700 миллионов рублей - на уровне средних показателей за последние три года, которые на 50% выше, чем в предыдущий период", - отметил Азаров.Отмечается, что по итогам совещания глава региона поручил первому вице-губернатору Виктору Кудряшову и министру строительства Евгению Чудаеву провести совещание с застройщиками и довести до них все плановые цифры в разрезе каждого муниципалитета. "Строительная отрасль находится под ударом, особенно сейчас, когда доходы населения снизились из-за кризиса, с которым столкнулась вся мировая экономика. Поэтому мы должны работать рука об руку. Что касается показателей текущего года, они беспрекословно должны быть выполнены. Это наша святая обязанность, поскольку речь о детях, о которых мы должны позаботиться", - сказал Азаров.
https://ria.ru/20201009/samara-1579118778.html
https://ria.ru/20200928/samara-1577910149.html
https://ria.ru/20200928/sotrudnichestvo-1577902247.html
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россия, жилье, дмитрий азаров, самарская область, общество

В Самарской области приобретут более 500 квартир для детей-сирот

18:12 20.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией
Вид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Более 500 квартир будет приобретено до конца года в Самарской области для детей-сирот, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Всего до конца года планируется приобрести 518 квартир. В настоящее время уже обеспечено жилыми помещениями 327 детей-сирот", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, на сегодняшний день 22 муниципалитета Самарской области полностью выполнили задачу текущего года по предоставлению жилья детям-сиротам. Всего в списке на получение квартир на сегодняшний день состоит 5151 человек, из них 2614 человек уже достигли 18-летнего возраста и подлежат обеспечению жильем.
На совещании по вопросам обеспечения жильем детей-сирот, которое прошло во вторник в режиме видеоконференции, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что в последние три года региону удалось значительно увеличить объем средств, выделяемых на эти цели. "Если считать только областной бюджет, то в 2014-2016 годах суммарно выделено 1 миллиард 387 миллионов рублей, а 2017-2019 – 2 миллиарда 108 миллионов рублей", - цитирует Азарова пресс-служба.
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Глава региона подчеркнул, что, несмотря на экономические трудности, которые возникли из-за пандемии коронавируса, в 2020 году были сохранены повышенные объемы финансирования. "В текущем году с учетом средств федерального бюджета мы предусматриваем на эти цели 700 миллионов рублей - на уровне средних показателей за последние три года, которые на 50% выше, чем в предыдущий период", - отметил Азаров.
Отмечается, что по итогам совещания глава региона поручил первому вице-губернатору Виктору Кудряшову и министру строительства Евгению Чудаеву провести совещание с застройщиками и довести до них все плановые цифры в разрезе каждого муниципалитета. "Строительная отрасль находится под ударом, особенно сейчас, когда доходы населения снизились из-за кризиса, с которым столкнулась вся мировая экономика. Поэтому мы должны работать рука об руку. Что касается показателей текущего года, они беспрекословно должны быть выполнены. Это наша святая обязанность, поскольку речь о детях, о которых мы должны позаботиться", - сказал Азаров.
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