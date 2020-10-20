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Краснодарский край
https://ria.ru/20201020/kuban-1580623651.html
Кубань планирует увеличить доходы бюджета края до 450 миллиардов рублей
Руководство Краснодарского края планирует в 2025 году обеспечить доходы консолидированного бюджета региона в объеме 450 миллиардов рублей, что соответствует... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:36
2020-10-20T12:36
краснодарский край
игорь галась
вениамин кондратьев
краснодарский край
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<strong>КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости.</strong> Руководство <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> планирует в 2025 году обеспечить доходы консолидированного бюджета региона в объеме 450 миллиардов рублей, что соответствует параметрам стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, сообщает администрация региона.Как заявил губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>, сегодня ситуация в регионе стабильная, вместе с тем, наблюдается рост заболеваемости. "Мы считаем, что можем не прибегать к жестким мерам, если граждане будут выполнять рекомендации медиков. В то же время у нас нет права замереть в ожидании конца пандемии. Люди хотят жить в комфортных условиях здесь и сейчас, поэтому будем ориентироваться на их потребности", - приводятся слова губернатора.По данным вице-губернатора края <a href="http://ria.ru/person_Igor_Galas/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Галася</a>, по итогам 8 месяцев отрицательная динамика ощутимо замедлилась, и эта тенденция будет сохранена до конца года. "Начиная с 2021 года, предполагается рост экономики края. Наша позиция - не корректировать цели Стратегии-2030, несмотря на трудности", - сказал замглавы региона.Как добавил губернатор, необходимо обеспечить устойчивость экономики и перейти к траектории роста за счет оптимизации расходов и точечной поддержки приоритетных отраслей. "В 2021 году рост ВРП края должен составить не менее 104,5%. Консолидированный бюджет надо вернуть на уровень 2019 года - 300 миллиардов рублей. Он останется сбалансированным и социально ориентированным. Только при таких объемах сможем выполнить все гарантии и продолжить строительство соцобъектов", - пояснил глава Кубани.В ведомстве уточнили, что рост ВРП просчитан за счет динамичного развития основных отраслей. Наибольший прирост ожидается в санаторно-курортной сфере - более 140%, промышленности - 113,6%, в сельском хозяйстве - 109,5%, розничной торговле - 103,6% и на транспорте - 103,1%.По предварительной оценке региональных властей, в текущем году ожидаются поступления доходов в консолидированный бюджет на уровне около 280 миллиардов рублей. "Снижение по сравнению с 2019 годом без разовых платежей по НДФЛ составит порядка 20 миллиардов рублей", - добавили в ведомстве.Однако, по словам Кондратьева, край выполнит все социальные обязательства. Это касается и строительства новых школ и детских садов. "Задача строить не менее 10 школ каждый год не снимается. По-другому мы проблему с дефицитом мест не разрешим. В целом, строительство школ, детсадов, объектов здравоохранения остается на особом контроле. Эта защищенная строка в бюджете", - подчеркнул губернатор.По данным региональных властей, в регионе сейчас одновременно ведется строительство 54 социальных и коммунальных объектов. Из них в следующем году будут завершены 9 школ, 5 детсадов, 6 спортивных комплексов, 10 центров единоборств и 1 бассейн.
https://ria.ru/20201019/mediki-1580520805.html
https://ria.ru/20201008/kuban-1578863837.html
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краснодарский край
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игорь галась, вениамин кондратьев, краснодарский край

Кубань планирует увеличить доходы бюджета края до 450 миллиардов рублей

12:36 20.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПродавец овощей в медицинской маске на Центральном рынке Адлерского района Сочи
Продавец овощей в медицинской маске на Центральном рынке Адлерского района Сочи - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Руководство Краснодарского края планирует в 2025 году обеспечить доходы консолидированного бюджета региона в объеме 450 миллиардов рублей, что соответствует параметрам стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, сообщает администрация региона.
"В целом задача стоит в 2025 году обеспечить доходы консолидированного бюджета Краснодарского края в объеме 450 миллиардов рублей. Это соответствует параметрам стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года", - отмечают краевые власти.
Как заявил губернатор края Вениамин Кондратьев, сегодня ситуация в регионе стабильная, вместе с тем, наблюдается рост заболеваемости. "Мы считаем, что можем не прибегать к жестким мерам, если граждане будут выполнять рекомендации медиков. В то же время у нас нет права замереть в ожидании конца пандемии. Люди хотят жить в комфортных условиях здесь и сейчас, поэтому будем ориентироваться на их потребности", - приводятся слова губернатора.
По данным вице-губернатора края Игоря Галася, по итогам 8 месяцев отрицательная динамика ощутимо замедлилась, и эта тенденция будет сохранена до конца года. "Начиная с 2021 года, предполагается рост экономики края. Наша позиция - не корректировать цели Стратегии-2030, несмотря на трудности", - сказал замглавы региона.
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Как добавил губернатор, необходимо обеспечить устойчивость экономики и перейти к траектории роста за счет оптимизации расходов и точечной поддержки приоритетных отраслей. "В 2021 году рост ВРП края должен составить не менее 104,5%. Консолидированный бюджет надо вернуть на уровень 2019 года - 300 миллиардов рублей. Он останется сбалансированным и социально ориентированным. Только при таких объемах сможем выполнить все гарантии и продолжить строительство соцобъектов", - пояснил глава Кубани.
В ведомстве уточнили, что рост ВРП просчитан за счет динамичного развития основных отраслей. Наибольший прирост ожидается в санаторно-курортной сфере - более 140%, промышленности - 113,6%, в сельском хозяйстве - 109,5%, розничной торговле - 103,6% и на транспорте - 103,1%.
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По предварительной оценке региональных властей, в текущем году ожидаются поступления доходов в консолидированный бюджет на уровне около 280 миллиардов рублей. "Снижение по сравнению с 2019 годом без разовых платежей по НДФЛ составит порядка 20 миллиардов рублей", - добавили в ведомстве.
Однако, по словам Кондратьева, край выполнит все социальные обязательства. Это касается и строительства новых школ и детских садов. "Задача строить не менее 10 школ каждый год не снимается. По-другому мы проблему с дефицитом мест не разрешим. В целом, строительство школ, детсадов, объектов здравоохранения остается на особом контроле. Эта защищенная строка в бюджете", - подчеркнул губернатор.
По данным региональных властей, в регионе сейчас одновременно ведется строительство 54 социальных и коммунальных объектов. Из них в следующем году будут завершены 9 школ, 5 детсадов, 6 спортивных комплексов, 10 центров единоборств и 1 бассейн.
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Краснодарский крайИгорь ГаласьВениамин КондратьевКраснодарский край
 
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