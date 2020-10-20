https://ria.ru/20201020/kriminal-1580699502.html

В Совбезе рассказали о росте преступлений с использованием IT-технологий

Число преступлений с применением IT-технологий за последние семь лет увеличилось в 20 раз, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совбеза... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:43

2020-10-20T17:43

2020-10-20T17:43

россия

юрий коков

совет безопасности рф

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150816/31/1508163133_0:309:3076:2039_1400x0_80_0_0_e18bb99d486b677ad54e716102d0632a.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Число преступлений с применением IT-технологий за последние семь лет увеличилось в 20 раз, заявил в интервью <a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Российской газете"</a> заместитель секретаря Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Kokov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Коков</a>.Коков отметил, что интернет активно используется международными террористическими организациями для решения широкого круга задач, в том числе для распространения экстремистской идеологии, подстрекательства, склонения отдельных лиц и групп к терроризму, а также финансирования террористической деятельности, рекрутирования и организации терактов.

https://ria.ru/20201020/terrorizm-1580698524.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий коков, совет безопасности рф, технологии