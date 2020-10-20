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В Совбезе рассказали о росте преступлений с использованием IT-технологий
Число преступлений с применением IT-технологий за последние семь лет увеличилось в 20 раз, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совбеза... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:43
2020-10-20T17:43
россия
юрий коков
совет безопасности рф
технологии
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Число преступлений с применением IT-технологий за последние семь лет увеличилось в 20 раз, заявил в интервью <a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Российской газете"</a> заместитель секретаря Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Kokov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Коков</a>.Коков отметил, что интернет активно используется международными террористическими организациями для решения широкого круга задач, в том числе для распространения экстремистской идеологии, подстрекательства, склонения отдельных лиц и групп к терроризму, а также финансирования террористической деятельности, рекрутирования и организации терактов.
https://ria.ru/20201020/terrorizm-1580698524.html
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россия
РИА Новости
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россия, юрий коков, совет безопасности рф, технологии

В Совбезе рассказали о росте преступлений с использованием IT-технологий

17:43 20.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Число преступлений с применением IT-технологий за последние семь лет увеличилось в 20 раз, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков.
"Криминальные деяния в виртуальной сфере в последнее время стали одним из наиболее распространенных видов преступности. Достаточно сказать, что за последние семь лет количество преступлений с использованием IT-технологий возросло более чем в двадцать раз", - сказал он.
Человек играет в онлайн-казино - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 17:40
В Совбезе рассказали об источниках финансирования терроризма
Коков отметил, что интернет активно используется международными террористическими организациями для решения широкого круга задач, в том числе для распространения экстремистской идеологии, подстрекательства, склонения отдельных лиц и групп к терроризму, а также финансирования террористической деятельности, рекрутирования и организации терактов.
 
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РоссияЮрий КоковСовет Безопасности РФТехнологии
 
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