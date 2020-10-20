https://ria.ru/20201020/kriminal-1580699502.html
В Совбезе рассказали о росте преступлений с использованием IT-технологий
Число преступлений с применением IT-технологий за последние семь лет увеличилось в 20 раз, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совбеза... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:43
2020-10-20T17:43
2020-10-20T17:43
россия
юрий коков
совет безопасности рф
технологии
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Число преступлений с применением IT-технологий за последние семь лет увеличилось в 20 раз, заявил в интервью <a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Российской газете"</a> заместитель секретаря Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Kokov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Коков</a>.Коков отметил, что интернет активно используется международными террористическими организациями для решения широкого круга задач, в том числе для распространения экстремистской идеологии, подстрекательства, склонения отдельных лиц и групп к терроризму, а также финансирования террористической деятельности, рекрутирования и организации терактов.
https://ria.ru/20201020/terrorizm-1580698524.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий коков, совет безопасности рф, технологии