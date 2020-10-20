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Первые пациенты с COVID-19 поступили в госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва"
Временные госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва" приняли первых пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T19:53
2020-10-20T22:04
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Временные госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва" приняли первых пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.В понедельник мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил об открытии временных госпиталей для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" и на ВДНХ.Отмечается, что госпитали оснащены самым современным медицинским оборудованием: передвижными рентген-аппаратами, мобильными компьютерными томографами, которые позволяют провести необходимую лучевую диагностику.Отмечается, что временные госпитали - это настоящие цифровые клиники. "Все данные о пациенте при поступлении сразу вносятся в электронную систему, минуя бумажный носитель - создается история болезни, а пациенту выдается QR-код. Доступ к истории болезни автоматически появляется в планшетах у всех медицинских сотрудников госпиталя, ежедневно в систему вносятся показатели, назначения врачей, результаты анализов – увидеть это можно, просто отсканировав QR-код с помощью электронного планшета", - говорится в сообщении.В пресс-службе департамента напомнили, что временные госпитали Москвы были полностью подготовлены к работе весной 2020 года, являются полноценными инфекционными клиниками и имеют все необходимое оборудование для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Они закреплены за ведущими стационарами города, врачи которых имеют большой опыт в лечении пациентов с COVID-19.Временный госпиталь на ВДНХ закреплен за городской клинической больницей № 24, а в АТЦ "Москва" - за городской клинической больницей им. С.С. Юдина.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

Первые пациенты с COVID-19 поступили в госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва"

19:53 20.10.2020 (обновлено: 22:04 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве
Сотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Временные госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва" приняли первых пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии временных госпиталей для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" и на ВДНХ.

"Первые пациенты с COVID-19 поступили во временные госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва". Пациентам уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госпитали оснащены самым современным медицинским оборудованием: передвижными рентген-аппаратами, мобильными компьютерными томографами, которые позволяют провести необходимую лучевую диагностику.

"Сюда поступают пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни. При поступлении пациенту проводится спектр необходимых анализов и исследований. Здесь также есть и палаты интенсивной терапии, оснащенные аппаратами ИВЛ. Для пациентов предусмотрены комфортные условия пребывания, к каждой койке подведен кислород, есть кнопка вызова медицинского персонала", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что временные госпитали - это настоящие цифровые клиники. "Все данные о пациенте при поступлении сразу вносятся в электронную систему, минуя бумажный носитель - создается история болезни, а пациенту выдается QR-код. Доступ к истории болезни автоматически появляется в планшетах у всех медицинских сотрудников госпиталя, ежедневно в систему вносятся показатели, назначения врачей, результаты анализов – увидеть это можно, просто отсканировав QR-код с помощью электронного планшета", - говорится в сообщении.
В пресс-службе департамента напомнили, что временные госпитали Москвы были полностью подготовлены к работе весной 2020 года, являются полноценными инфекционными клиниками и имеют все необходимое оборудование для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Они закреплены за ведущими стационарами города, врачи которых имеют большой опыт в лечении пациентов с COVID-19.
Временный госпиталь на ВДНХ закреплен за городской клинической больницей № 24, а в АТЦ "Москва" - за городской клинической больницей им. С.С. Юдина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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