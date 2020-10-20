https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580724094.html

Первые пациенты с COVID-19 поступили в госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва"

Временные госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва" приняли первых пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T19:53

2020-10-20T19:53

2020-10-20T22:04

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Временные госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва" приняли первых пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.В понедельник мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил об открытии временных госпиталей для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" и на ВДНХ.Отмечается, что госпитали оснащены самым современным медицинским оборудованием: передвижными рентген-аппаратами, мобильными компьютерными томографами, которые позволяют провести необходимую лучевую диагностику.Отмечается, что временные госпитали - это настоящие цифровые клиники. "Все данные о пациенте при поступлении сразу вносятся в электронную систему, минуя бумажный носитель - создается история болезни, а пациенту выдается QR-код. Доступ к истории болезни автоматически появляется в планшетах у всех медицинских сотрудников госпиталя, ежедневно в систему вносятся показатели, назначения врачей, результаты анализов – увидеть это можно, просто отсканировав QR-код с помощью электронного планшета", - говорится в сообщении.В пресс-службе департамента напомнили, что временные госпитали Москвы были полностью подготовлены к работе весной 2020 года, являются полноценными инфекционными клиниками и имеют все необходимое оборудование для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Они закреплены за ведущими стационарами города, врачи которых имеют большой опыт в лечении пациентов с COVID-19.Временный госпиталь на ВДНХ закреплен за городской клинической больницей № 24, а в АТЦ "Москва" - за городской клинической больницей им. С.С. Юдина.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580705332.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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