https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580715119.html

В Британии выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 21 331, суточное число смертей от COVID достигло рекордного с 5 июня показателя - РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:58

2020-10-20T18:58

2020-10-20T19:18

борис джонсон

ланкашир

уэльс

лондон

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:107:2929:1755_1400x0_80_0_0_382ebd0b459d3f741d6cdc7eea81cfa2.jpg

<strong>ЛОНДОН, 20 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Число подтвержденных случаев коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> за сутки выросло на 21 331, суточное число смертей от COVID достигло рекордного с 5 июня показателя - 241, свидетельствуют данные минздрава страны.Показатель числа случаев COVID – формально второй по величине с момента начала пандемии, а в реальности рекордный (до сих пор рекорд – 22 961 – был зафиксирован 4 октября, но в эту цифру были включены ранее не учтенные случаи), а число умерших – максимальный показатель смертности с 5 июня.Днем ранее диагноз был подтвержден у 18 805 человек, скончались 80.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 762 542 человек, скончались 43 967.В последние недели в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19. Премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов. В понедельник власти <a href="http://ria.ru/location_Wales/" target="_blank" data-auto="true">Уэльса</a> объявили о введении локдауна с 23 октября по 9 ноября: закроются непродовольственные магазины, спортивные центры, гостиницы и рестораны. Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.С 17 октября в силу вступили более жесткие ограничения в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>, более строгие карантинные меры введены в <a href="http://ria.ru/location_Liverpool/" target="_blank" data-auto="true">Ливерпуле</a> и графстве <a href="http://ria.ru/location_Lancashire/" target="_blank" data-auto="true">Ланкашир</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580714460.html

1

ланкашир

уэльс

лондон

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис джонсон, ланкашир, уэльс, лондон, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, в мире