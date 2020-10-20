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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580715119.html
В Британии выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 21 331, суточное число смертей от COVID достигло рекордного с 5 июня показателя - РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T18:58
2020-10-20T19:18
борис джонсон
ланкашир
уэльс
лондон
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
великобритания
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<strong>ЛОНДОН, 20 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Число подтвержденных случаев коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> за сутки выросло на 21 331, суточное число смертей от COVID достигло рекордного с 5 июня показателя - 241, свидетельствуют данные минздрава страны.Показатель числа случаев COVID – формально второй по величине с момента начала пандемии, а в реальности рекордный (до сих пор рекорд – 22 961 – был зафиксирован 4 октября, но в эту цифру были включены ранее не учтенные случаи), а число умерших – максимальный показатель смертности с 5 июня.Днем ранее диагноз был подтвержден у 18 805 человек, скончались 80.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 762 542 человек, скончались 43 967.В последние недели в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19. Премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов. В понедельник власти <a href="http://ria.ru/location_Wales/" target="_blank" data-auto="true">Уэльса</a> объявили о введении локдауна с 23 октября по 9 ноября: закроются непродовольственные магазины, спортивные центры, гостиницы и рестораны. Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.С 17 октября в силу вступили более жесткие ограничения в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>, более строгие карантинные меры введены в <a href="http://ria.ru/location_Liverpool/" target="_blank" data-auto="true">Ливерпуле</a> и графстве <a href="http://ria.ru/location_Lancashire/" target="_blank" data-auto="true">Ланкашир</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580714460.html
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борис джонсон, ланкашир, уэльс, лондон, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, в мире

В Британии выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19

18:58 20.10.2020 (обновлено: 19:18 20.10.2020)
 
© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Frank Augstein
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ЛОНДОН, 20 окт – РИА Новости, Мария Табак. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 21 331, суточное число смертей от COVID достигло рекордного с 5 июня показателя - 241, свидетельствуют данные минздрава страны.
Показатель числа случаев COVID – формально второй по величине с момента начала пандемии, а в реальности рекордный (до сих пор рекорд – 22 961 – был зафиксирован 4 октября, но в эту цифру были включены ранее не учтенные случаи), а число умерших – максимальный показатель смертности с 5 июня.
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Днем ранее диагноз был подтвержден у 18 805 человек, скончались 80.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 762 542 человек, скончались 43 967.
В последние недели в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов. В понедельник власти Уэльса объявили о введении локдауна с 23 октября по 9 ноября: закроются непродовольственные магазины, спортивные центры, гостиницы и рестораны. Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.
С 17 октября в силу вступили более жесткие ограничения в Лондоне, более строгие карантинные меры введены в Ливерпуле и графстве Ланкашир.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаБорис ДжонсонЛанкаширУэльсЛондонКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
 
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