В Британии добровольцев намеренно заразят коронавирусом
18:53 20.10.2020 (обновлено: 18:57 20.10.2020)
© REUTERS / John SibleyМужчина в защитной маске переходит дорогу с установленными на ней барьерами для социального дистанцирования в Лондоне
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Великобритании планируют провести испытания, в рамках которых группу добровольцев намеренно заразят коронавирусом, пишет Блумберг.
Как сообщается, британское правительство страны подписало контракт с фармацевтической компанией Open Orphan Plc о запуске программы Human Challenge, которая поможет ускорить разработку вакцины от COVID-19.
В рамках испытаний группу добровольцев намеренно заразят коронавирусной инфекцией и определят минимальную дозу, необходимую для поражения человека SARS-CoV-2. Отмечается, что за состоянием испытуемых будут тщательно следить, а людей с риском возникновения тяжелой формы заболевания к участию в эксперименте не допустят.
Согласно утверждениям самой Open Orphan Plc, исследование является необычным, так как подобные испытания проводят на добровольцах только при наличии известных методов лечения с доказанной эффективностью. В компании признают, что нынешняя программа вызывает вопросы с точки зрения этики, и подчеркивают, что инициатива должна пройти оценку властей и специально созванного комитета.
Компании-разработчики вакцин Pfizer Inc. и AstraZeneca заявили агентству, что не планируют участвовать в подобных испытаниях. В то же время, в Johnson & Johnson подчеркнули, что "смотрят за ними с осторожностью".
На эксперимент планируют выделить 43 миллиона долларов. Также известно, что их намерены провести в специализированном исследовательском подразделении Королевской бесплатной больницы в Лондоне.
Как отмечается, сторонники исследования видят в нем пользу для ученых: по их мнению, оно поспособствует расширению знаний об иммунитете, действенности вакцин, а также поможет оценить риски повторного заражения человека коронавирусом.
В России первую вакцину для профилактики коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе. Ее создал НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал еще одну российскую вакцину — "ЭпиВакКорону", разработанную в центре "Вектор" при Роспотребнадзоре.
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