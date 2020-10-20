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https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580714460.html
В Британии добровольцев намеренно заразят коронавирусом
В Великобритании планируют провести испытания, в рамках которых группу добровольцев намеренно заразят коронавирусом, пишет Блумберг. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T18:53
2020-10-20T18:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
pfizer inc
здоровье - общество
astrazeneca
johnson & johnson
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> планируют провести испытания, в рамках которых группу добровольцев намеренно заразят <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, пишет <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank" rel="nofollow noopener">Блумберг</a>.Как сообщается, британское правительство страны подписало контракт с фармацевтической компанией Open Orphan Plc о запуске программы Human Challenge, которая поможет ускорить разработку вакцины от COVID-19.В рамках испытаний группу добровольцев намеренно заразят коронавирусной инфекцией и определят минимальную дозу, необходимую для поражения человека SARS-CoV-2. Отмечается, что за состоянием испытуемых будут тщательно следить, а людей с риском возникновения тяжелой формы заболевания к участию в эксперименте не допустят.Согласно <a href="https://www.openorphan.com/human-challenge-model" target="_blank" rel="nofollow noopener">утверждениям</a> самой Open Orphan Plc, исследование является необычным, так как подобные испытания проводят на добровольцах только при наличии известных методов лечения с доказанной эффективностью. В компании признают, что нынешняя программа вызывает вопросы с точки зрения этики, и подчеркивают, что инициатива должна пройти оценку властей и специально созванного комитета.Компании-разработчики вакцин <a href="http://ria.ru/organization_Pfizer_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Pfizer Inc</a>. и <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> заявили агентству, что не планируют участвовать в подобных испытаниях. В то же время, в <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/" target="_blank" data-auto="true">Johnson &amp; Johnson</a> подчеркнули, что "смотрят за ними с осторожностью".На эксперимент планируют выделить 43 миллиона долларов. Также известно, что их намерены провести в специализированном исследовательском подразделении Королевской бесплатной больницы в Лондоне.Как отмечается, сторонники исследования видят в нем пользу для ученых: по их мнению, оно поспособствует расширению знаний об иммунитете, действенности вакцин, а также поможет оценить риски повторного заражения человека коронавирусом.В России первую вакцину для профилактики коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе. Ее создал НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российского фонда прямых инвестиций</a>. На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал еще одну российскую вакцину — "ЭпиВакКорону", разработанную в центре "Вектор" при <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзоре</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201020/ivl-1580633316.html
https://ria.ru/20201020/slukh-1580688928.html
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коронавирус covid-19, pfizer inc, здоровье - общество, astrazeneca , johnson & johnson, великобритания, в мире

В Британии добровольцев намеренно заразят коронавирусом

18:53 20.10.2020 (обновлено: 18:57 20.10.2020)
 
© REUTERS / John SibleyМужчина в защитной маске переходит дорогу с установленными на ней барьерами для социального дистанцирования в Лондоне
Мужчина в защитной маске переходит дорогу с установленными на ней барьерами для социального дистанцирования в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© REUTERS / John Sibley
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Великобритании планируют провести испытания, в рамках которых группу добровольцев намеренно заразят коронавирусом, пишет Блумберг.
Как сообщается, британское правительство страны подписало контракт с фармацевтической компанией Open Orphan Plc о запуске программы Human Challenge, которая поможет ускорить разработку вакцины от COVID-19.
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В рамках испытаний группу добровольцев намеренно заразят коронавирусной инфекцией и определят минимальную дозу, необходимую для поражения человека SARS-CoV-2. Отмечается, что за состоянием испытуемых будут тщательно следить, а людей с риском возникновения тяжелой формы заболевания к участию в эксперименте не допустят.
Согласно утверждениям самой Open Orphan Plc, исследование является необычным, так как подобные испытания проводят на добровольцах только при наличии известных методов лечения с доказанной эффективностью. В компании признают, что нынешняя программа вызывает вопросы с точки зрения этики, и подчеркивают, что инициатива должна пройти оценку властей и специально созванного комитета.
Компании-разработчики вакцин Pfizer Inc. и AstraZeneca заявили агентству, что не планируют участвовать в подобных испытаниях. В то же время, в Johnson & Johnson подчеркнули, что "смотрят за ними с осторожностью".
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На эксперимент планируют выделить 43 миллиона долларов. Также известно, что их намерены провести в специализированном исследовательском подразделении Королевской бесплатной больницы в Лондоне.
Как отмечается, сторонники исследования видят в нем пользу для ученых: по их мнению, оно поспособствует расширению знаний об иммунитете, действенности вакцин, а также поможет оценить риски повторного заражения человека коронавирусом.
В России первую вакцину для профилактики коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе. Ее создал НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал еще одну российскую вакцину — "ЭпиВакКорону", разработанную в центре "Вектор" при Роспотребнадзоре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Pfizer IncЗдоровье - ОбществоAstraZenecaJohnson & JohnsonВеликобританияВ мире
 
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