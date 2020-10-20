https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580703383.html

Московские аптеки начали снижать цены на препарат для лечения COVID-19

Сеть аптек "Столички" снизила цену на препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" до 5 500 рублей за упаковку в 40 таблеток, следует из информации... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:55

2020-10-20T17:55

2020-10-20T18:48

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москва

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Сеть аптек "Столички" снизила цену на препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" до 5 500 рублей за упаковку в 40 таблеток, следует из информации на официальном сайте сети и подтвердили РИА Новости в колл-центре "Столички"."Препарат стоит 5 500 рублей. В упаковке 40 таблеток", - сообщил оператор колл-центра сети. В центре обработки звонков также уточнили, что лекарство имеется в наличии лишь в одной из московских аптек сети. На момент появления "Арепливира" в аптеках "Столички" в конце сентября препарат стоил 12 320 рублей за упаковку.Однако в некоторых других аптеках цена "Арепливира" остается более высокой. Сотрудник колл-центра аптечной сети "Ригла" сказал, что цена препарата составляет 12 371 рубль. При этом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> "Арепливир" можно приобрести во многих аптеках данной сети.Минздрав России 16 октября зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции. Зарегистрированные предельные отпускные цены не включают НДС, оптовые и розничные надбавки,Для "Авифавира" (ООО "Кромис") в дозировке 200 миллиграммов обозначена цена за 10 штук – 1 тысяча рублей, за 40 штук – 4 тысячи рублей, 50 штук – 5 тысяч рублей. Для "Арепливира" (ООО "Промомед Рус") в дозировке 200 миллиграммов – 4 тысячи рублей за 40 штук, 10 тысяч рублей за 100 штук.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578067593.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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