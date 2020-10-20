https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580703383.html
Московские аптеки начали снижать цены на препарат для лечения COVID-19
Сеть аптек "Столички" снизила цену на препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" до 5 500 рублей за упаковку в 40 таблеток, следует из информации... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:55
2020-10-20T17:55
2020-10-20T18:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Сеть аптек "Столички" снизила цену на препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" до 5 500 рублей за упаковку в 40 таблеток, следует из информации на официальном сайте сети и подтвердили РИА Новости в колл-центре "Столички"."Препарат стоит 5 500 рублей. В упаковке 40 таблеток", - сообщил оператор колл-центра сети. В центре обработки звонков также уточнили, что лекарство имеется в наличии лишь в одной из московских аптек сети. На момент появления "Арепливира" в аптеках "Столички" в конце сентября препарат стоил 12 320 рублей за упаковку.Однако в некоторых других аптеках цена "Арепливира" остается более высокой. Сотрудник колл-центра аптечной сети "Ригла" сказал, что цена препарата составляет 12 371 рубль. При этом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> "Арепливир" можно приобрести во многих аптеках данной сети.Минздрав России 16 октября зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции. Зарегистрированные предельные отпускные цены не включают НДС, оптовые и розничные надбавки,Для "Авифавира" (ООО "Кромис") в дозировке 200 миллиграммов обозначена цена за 10 штук – 1 тысяча рублей, за 40 штук – 4 тысячи рублей, 50 штук – 5 тысяч рублей. Для "Арепливира" (ООО "Промомед Рус") в дозировке 200 миллиграммов – 4 тысячи рублей за 40 штук, 10 тысяч рублей за 100 штук.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578067593.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сеть аптек "Столички" снизила цену на препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" до 5 500 рублей за упаковку в 40 таблеток, следует из информации на официальном сайте сети и подтвердили РИА Новости в колл-центре "Столички".
"Препарат стоит 5 500 рублей. В упаковке 40 таблеток", - сообщил оператор колл-центра сети. В центре обработки звонков также уточнили, что лекарство имеется в наличии лишь в одной из московских аптек сети. На момент появления "Арепливира" в аптеках "Столички" в конце сентября препарат стоил 12 320 рублей за упаковку.
Однако в некоторых других аптеках цена "Арепливира" остается более высокой. Сотрудник колл-центра аптечной сети "Ригла" сказал, что цена препарата составляет 12 371 рубль. При этом в Москве
"Арепливир" можно приобрести во многих аптеках данной сети.
Минздрав России 16 октября зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции. Зарегистрированные предельные отпускные цены не включают НДС, оптовые и розничные надбавки,
Для "Авифавира" (ООО "Кромис") в дозировке 200 миллиграммов обозначена цена за 10 штук – 1 тысяча рублей, за 40 штук – 4 тысячи рублей, 50 штук – 5 тысяч рублей. Для "Арепливира" (ООО "Промомед Рус") в дозировке 200 миллиграммов – 4 тысячи рублей за 40 штук, 10 тысяч рублей за 100 штук.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф