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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580662172.html
В США выявили 58 тысяч новых случаев коронавируса
Более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:08
2020-10-20T15:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 58 387 новых случаев заражения и еще 445 летальных исходов.Днем ранее эти показатели составляли 48 210 и 388 соответственно.Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились более 8,2 миллионов человек, скончались 220 134 пациентов с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Выздоровели более 3,2 миллиона заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали более 40,4 миллионов случаев заражения и 1,1 миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 27,7 миллиона человек. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили 58 тысяч новых случаев коронавируса

15:08 20.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 58 387 новых случаев заражения и еще 445 летальных исходов.
Днем ранее эти показатели составляли 48 210 и 388 соответственно.
Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились более 8,2 миллионов человек, скончались 220 134 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,2 миллиона заболевших.
Во всем мире, по данным университета, зафиксировали более 40,4 миллионов случаев заражения и 1,1 миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 27,7 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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