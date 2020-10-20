Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580658142.html
Медведев назвал коронавирус экзаменом для инноваций
Коронавирус стал не только угрозой, но и своеобразным экзаменом для инноваций, и Россия в целом сумела достойно встретить пандемию, считает зампредседателя... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:56
2020-10-20T14:56
распространение нового коронавируса
международный форум «открытые инновации – 2020»
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий медведев
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579580070_0:0:3111:1750_1400x0_80_0_0_5dd4f31c8830e2f951b6c2074ebcba08.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Коронавирус стал не только угрозой, но и своеобразным экзаменом для инноваций, и Россия в целом сумела достойно встретить пандемию, считает зампредседателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Пандемия буквально за несколько месяцев, а может даже недель, изменила ход привычной жизни, затронула буквально все сферы – от быта обычных граждан до целых секторов экономики, которые в какой-то момент провалились и, к сожалению, до сих пор не оправились от тех проблем, которые возникли. И, естественно, все это способствовало резкому ускорению трансформации электронных сервисов и услуг", - сказал он в приветственном слове участниками форума "Открытые инновации".Он отметил, что в это время мы стали свидетелями так называемой принудительной цифровизации, а с другой стороны, стала очевидна большая открытость людей, которые быстро адаптируются к совершенно новым условиям жизни.Он добавил, что за последние 10 лет государство значительно увеличило объем инвестиций в инновации, создало современную инфраструктуру их поддержки, привлекло бизнес. "И к началу пандемии, что важно, мы обладали многими важнейшими технологиями, которые оказались востребованными в это непростое время", - сказал он. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201019/forum-1580101695.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579580070_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_f41d5cdb429af1b5e4cd31d80cfe4cc7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
международный форум «открытые инновации – 2020» , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий медведев, технологии

Медведев назвал коронавирус экзаменом для инноваций

14:56 20.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Коронавирус стал не только угрозой, но и своеобразным экзаменом для инноваций, и Россия в целом сумела достойно встретить пандемию, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Пандемия буквально за несколько месяцев, а может даже недель, изменила ход привычной жизни, затронула буквально все сферы – от быта обычных граждан до целых секторов экономики, которые в какой-то момент провалились и, к сожалению, до сих пор не оправились от тех проблем, которые возникли. И, естественно, все это способствовало резкому ускорению трансформации электронных сервисов и услуг", - сказал он в приветственном слове участниками форума "Открытые инновации".
Посетители на Московском международном форуме Открытые инновации в Инновационном центре Сколково - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 00:25
Международный форум "Открытые инновации"
Он отметил, что в это время мы стали свидетелями так называемой принудительной цифровизации, а с другой стороны, стала очевидна большая открытость людей, которые быстро адаптируются к совершенно новым условиям жизни.
"Таким образом, вирус стал не только угрозой для благополучия человека, но и своеобразным экзаменом для инноваций… Наша страна в целом сумела достойно встретить пандемию и гибко перестроить общественный уклад жизни", - заявил Медведев.
Он добавил, что за последние 10 лет государство значительно увеличило объем инвестиций в инновации, создало современную инфраструктуру их поддержки, привлекло бизнес. "И к началу пандемии, что важно, мы обладали многими важнейшими технологиями, которые оказались востребованными в это непростое время", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаМеждународный форум «Открытые инновации – 2020»Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий МедведевТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
22:53СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя
Лента новостейМолния