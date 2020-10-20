https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580658142.html

Медведев назвал коронавирус экзаменом для инноваций

Коронавирус стал не только угрозой, но и своеобразным экзаменом для инноваций, и Россия в целом сумела достойно встретить пандемию, считает зампредседателя... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:56

2020-10-20T14:56

2020-10-20T14:56

распространение нового коронавируса

международный форум «открытые инновации – 2020»

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий медведев

технологии

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Коронавирус стал не только угрозой, но и своеобразным экзаменом для инноваций, и Россия в целом сумела достойно встретить пандемию, считает зампредседателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Пандемия буквально за несколько месяцев, а может даже недель, изменила ход привычной жизни, затронула буквально все сферы – от быта обычных граждан до целых секторов экономики, которые в какой-то момент провалились и, к сожалению, до сих пор не оправились от тех проблем, которые возникли. И, естественно, все это способствовало резкому ускорению трансформации электронных сервисов и услуг", - сказал он в приветственном слове участниками форума "Открытые инновации".Он отметил, что в это время мы стали свидетелями так называемой принудительной цифровизации, а с другой стороны, стала очевидна большая открытость людей, которые быстро адаптируются к совершенно новым условиям жизни.Он добавил, что за последние 10 лет государство значительно увеличило объем инвестиций в инновации, создало современную инфраструктуру их поддержки, привлекло бизнес. "И к началу пандемии, что важно, мы обладали многими важнейшими технологиями, которые оказались востребованными в это непростое время", - сказал он. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/forum-1580101695.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный форум «открытые инновации – 2020» , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий медведев, технологии