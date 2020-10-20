https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580646038.html
Клирик Владивостокской епархии умер от COVID-19
Ключарь Свято-Никольского собора Владивостока протоиерей Виктор Жильцов умер от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном в... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:14
2020-10-20T14:14
2020-10-20T14:14
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Ключарь Свято-Никольского собора Владивостока протоиерей Виктор Жильцов умер от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции."20 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 69-м году жизни скончался клирик Владивостокской епархии протоиерей Виктор Жильцов, ключарь Свято-Никольского собора Владивостока", - сказано в сообщении.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, владивосток
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ключарь Свято-Никольского собора Владивостока протоиерей Виктор Жильцов умер от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"20 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 69-м году жизни скончался клирик Владивостокской епархии протоиерей Виктор Жильцов, ключарь Свято-Никольского собора Владивостока", - сказано в сообщении.