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Клирик Владивостокской епархии умер от COVID-19

Ключарь Свято-Никольского собора Владивостока протоиерей Виктор Жильцов умер от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном в... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:14

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Ключарь Свято-Никольского собора Владивостока протоиерей Виктор Жильцов умер от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции."20 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 69-м году жизни скончался клирик Владивостокской епархии протоиерей Виктор Жильцов, ключарь Свято-Никольского собора Владивостока", - сказано в сообщении.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, владивосток