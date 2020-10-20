Мишустин призвал совместно с другими странами противостоять коронавирусу
14:07 20.10.2020 (обновлено: 14:31 20.10.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии награждения в Доме правительства лауреатов премий правительства РФ за 2020 год в области образования
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Коронавирус разбил иллюзии тех, кто считал себя неуязвимыми; только совместными усилиями мир может противостоять угрозе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Коронавирус преподал нам очень серьезные уроки, разбил иллюзии тех, кто считал себя неуязвимыми. Инфекция не различает страны, континенты, атакует сильных и слабых, богатых и бедных, и не делит людей по национальным, политическим взглядам или убеждениям. События этого года в очередной раз доказали, что только совместными усилиями можно противостоять общей угрозе", - сказал Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.