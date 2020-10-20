Мишустин призвал совместно с другими странами противостоять коронавирусу

"Коронавирус преподал нам очень серьезные уроки, разбил иллюзии тех, кто считал себя неуязвимыми. Инфекция не различает страны, континенты, атакует сильных и слабых, богатых и бедных, и не делит людей по национальным, политическим взглядам или убеждениям. События этого года в очередной раз доказали, что только совместными усилиями можно противостоять общей угрозе", - сказал Мишустин.