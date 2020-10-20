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Власти направили более 142 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
Власти РФ направили более 142 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:00
2020-10-20T14:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
международный дискуссионный клуб "валдай"
михаил мишустин
политика
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Власти РФ направили более 142 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Мы, кстати, всего на это направили более 142 миллиардов рублей", - отметил премьер-министр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, международный дискуссионный клуб "валдай", михаил мишустин, политика

Власти направили более 142 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

14:00 20.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Власти РФ направили более 142 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство по поручению президента приняло ряд безотлагательных мер. Мы закрыли границы, одними из первых в мире закрыли границы, чтобы защитить людей. Оперативные штабы в регионах и координационный совет по борьбе с коронавирусом действовали фактически в круглосуточном режиме. Была переформатирована работа всех экстренных служб, стационаров и, конечно, первичного звена здравоохранения. Введена система стимулирующих выплат медицинскому персоналу и, конечно, нашим врачам, которые лечили больных с коронавирусом" - рассказал Мишустин на специальной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Мы, кстати, всего на это направили более 142 миллиардов рублей", - отметил премьер-министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Международный дискуссионный клуб "Валдай"Михаил МишустинПолитика
 
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