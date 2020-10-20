Власти направили более 142 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

"Правительство по поручению президента приняло ряд безотлагательных мер. Мы закрыли границы, одними из первых в мире закрыли границы, чтобы защитить людей. Оперативные штабы в регионах и координационный совет по борьбе с коронавирусом действовали фактически в круглосуточном режиме. Была переформатирована работа всех экстренных служб, стационаров и, конечно, первичного звена здравоохранения. Введена система стимулирующих выплат медицинскому персоналу и, конечно, нашим врачам, которые лечили больных с коронавирусом" - рассказал Мишустин на специальной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".