Власти направили более 142 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Власти РФ направили более 142 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство по поручению президента приняло ряд безотлагательных мер. Мы закрыли границы, одними из первых в мире закрыли границы, чтобы защитить людей. Оперативные штабы в регионах и координационный совет по борьбе с коронавирусом действовали фактически в круглосуточном режиме. Была переформатирована работа всех экстренных служб, стационаров и, конечно, первичного звена здравоохранения. Введена система стимулирующих выплат медицинскому персоналу и, конечно, нашим врачам, которые лечили больных с коронавирусом" - рассказал Мишустин на специальной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Мы, кстати, всего на это направили более 142 миллиардов рублей", - отметил премьер-министр.
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