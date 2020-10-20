https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580635378.html

Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом по коронавирусу

За сутки нет прироста по COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Краснодарском крае и Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:34

2020-10-20T13:34

2020-10-20T13:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста по COVID-19 в <a href="https://ria.ru/tag_location_CHukotskijjavtonomnyjjokrug" target="_blank">Чукотском автономном округе</a>, наименьший темп в <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj" target="_blank">Краснодарском крае</a> и <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чечне</a> (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество