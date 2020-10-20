https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580622624.html
В Подмосковье за сутки выявили 352 случая коронавируса
За сутки в Московской области выявили 352 пациента с COVID-19, свидетельствуют данные московского областного штаба по борьбе и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:31
2020-10-20T12:31
2020-10-20T16:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> выявили 352 пациента с COVID-19, свидетельствуют данные московского областного штаба по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.Накануне в регионе зафиксировали 466 пациентов с COVID-19.Отмечается, что на сегодняшний день в Московской области выявлено 81 303 случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 1 490 человек, выздоровели 60 752 человека.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)