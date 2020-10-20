https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580617956.html

В ФМБА рассказали об исследованиях генома коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство проводит исследование по оценке генома коронавируса, анализ данных о геномах позволяет принимать решения об открытии... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:10

2020-10-20T12:10

2020-10-20T12:10

распространение нового коронавируса

международный форум «открытые инновации – 2020»

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Федеральное медико-биологическое агентство проводит исследование по оценке генома коронавируса, анализ данных о геномах позволяет принимать решения об открытии авиасообщения с другими странами, заявила начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА России Дарья Крючко."У нас идет большое исследование сейчас, которое позволяет оценить геном вируса ... Обработка больших баз данных в отношении секвенирования геномов вируса позволяет на основании этих данных нам судить не только о происхождении вируса, во всяком случае, мы можем предварительно понимать, какой вирус откуда пришёл, но и на основании этих данных в сущности можно принимать соответствующие противоэпидемические меры - открывать или закрывать сообщение с определенными странами и сообщение внутри страны",- сказала Крючко на онлайн-форуме "Открытые инновации".Она уточнила, что в учреждениях ФМБА секвенировано уже около тысячи геномов коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/uyazvimost-1580520300.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный форум «открытые инновации – 2020» , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)