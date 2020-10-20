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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580617956.html
В ФМБА рассказали об исследованиях генома коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство проводит исследование по оценке генома коронавируса, анализ данных о геномах позволяет принимать решения об открытии... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:10
2020-10-20T12:10
распространение нового коронавируса
международный форум «открытые инновации – 2020»
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Федеральное медико-биологическое агентство проводит исследование по оценке генома коронавируса, анализ данных о геномах позволяет принимать решения об открытии авиасообщения с другими странами, заявила начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА России Дарья Крючко."У нас идет большое исследование сейчас, которое позволяет оценить геном вируса ... Обработка больших баз данных в отношении секвенирования геномов вируса позволяет на основании этих данных нам судить не только о происхождении вируса, во всяком случае, мы можем предварительно понимать, какой вирус откуда пришёл, но и на основании этих данных в сущности можно принимать соответствующие противоэпидемические меры - открывать или закрывать сообщение с определенными странами и сообщение внутри страны",- сказала Крючко на онлайн-форуме "Открытые инновации".Она уточнила, что в учреждениях ФМБА секвенировано уже около тысячи геномов коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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международный форум «открытые инновации – 2020» , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

В ФМБА рассказали об исследованиях генома коронавируса

12:10 20.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство проводит исследование по оценке генома коронавируса, анализ данных о геномах позволяет принимать решения об открытии авиасообщения с другими странами, заявила начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА России Дарья Крючко.
"У нас идет большое исследование сейчас, которое позволяет оценить геном вируса ... Обработка больших баз данных в отношении секвенирования геномов вируса позволяет на основании этих данных нам судить не только о происхождении вируса, во всяком случае, мы можем предварительно понимать, какой вирус откуда пришёл, но и на основании этих данных в сущности можно принимать соответствующие противоэпидемические меры - открывать или закрывать сообщение с определенными странами и сообщение внутри страны",- сказала Крючко на онлайн-форуме "Открытые инновации".
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 17:09Распространение нового коронавируса
Найдено слабое место коронавируса
Она уточнила, что в учреждениях ФМБА секвенировано уже около тысячи геномов коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
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Распространение нового коронавирусаМеждународный форум «Открытые инновации – 2020»Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
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