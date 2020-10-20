https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580587528.html

В Москве объяснили медленный темп введения ограничений из-за коронавируса

Несмотря на цифры по коронавирусу, похожие на весенние, в Москве есть запас прочности в медицинской системе, что позволяет вводить ограничения медленными... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:27

2020-10-20T09:27

2020-10-20T18:49

владимир ефимов (политик)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Несмотря на цифры по коронавирусу, похожие на весенние, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> есть запас прочности в медицинской системе, что позволяет вводить ограничения медленными темпами, заявил во вторник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>."Несмотря на цифры, похожие на весенние - к сожалению, пока медленно, но приближаемся - мы понимаем, что у нас есть большой задел прочности, прочности медицинской системы, сформированный запас коечного фонда, который позволяет нам вводить ограничения более медленными темпами, и они носят мягкий характер", - рассказал Ефимов на первом заседании Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва