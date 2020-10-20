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Распространение нового коронавируса
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В Москве еще 1960 пациентов выздоровели от COVID-19
Еще 1960 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 277 тысяч человек, сообщила журналистов во вторник... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:12
2020-10-20T09:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Еще 1960 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 277 тысяч человек, сообщила журналистов во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

В Москве еще 1960 пациентов выздоровели от COVID-19

09:12 20.10.2020
 
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПалаты медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Палаты медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еще 1960 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 277 тысяч человек, сообщила журналистов во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1960 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 277608", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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