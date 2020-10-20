https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580575833.html
Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения коронавируса
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил версию об искусственном происхождении нового коронавируса. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T04:50
2020-10-20T04:50
2020-10-20T10:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
геннадий онищенко
китай
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач России, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> оценил версию об искусственном происхождении нового коронавируса.По его словам, в 2013 году ученые из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> смогли лабораторно воспроизвести его, но он не приобрел после этого никаких новых свойств.Бывший главный санитарный врач отметил, что человечество вступает в "шестой технологический уклад", при котором, благодаря доминированию достижений в биотехнологиях и синтетической биологии, возможно будет создать "не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/epidemii-1580490760.html
Nikki_5519
Возможны варианты. Штаты во всему миру натыкали био хим лабораторий, чем то они там занимаются.
118
Juri BERG
У них там в Гуанчжоу, как раз там откуда эта зараза и пошла - сверхсекретная хим. лаборатория. Совершенно очевидно, что это не совпадение. И именно оттуда пошёл вирус.
105
42
китай
сша
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, геннадий онищенко, китай, сша, общество