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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580575833.html
Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения коронавируса
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил версию об искусственном происхождении нового коронавируса. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T04:50
2020-10-20T10:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
геннадий онищенко
китай
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач России, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> оценил версию об искусственном происхождении нового коронавируса.По его словам, в 2013 году ученые из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> смогли лабораторно воспроизвести его, но он не приобрел после этого никаких новых свойств.Бывший главный санитарный врач отметил, что человечество вступает в "шестой технологический уклад", при котором, благодаря доминированию достижений в биотехнологиях и синтетической биологии, возможно будет создать "не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/epidemii-1580490760.html
Возможны варианты. Штаты во всему миру натыкали био хим лабораторий, чем то они там занимаются.
118
У них там в Гуанчжоу, как раз там откуда эта зараза и пошла - сверхсекретная хим. лаборатория. Совершенно очевидно, что это не совпадение. И именно оттуда пошёл вирус.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, геннадий онищенко, китай, сша, общество

Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения коронавируса

04:50 20.10.2020 (обновлено: 10:27 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил версию об искусственном происхождении нового коронавируса.
По его словам, в 2013 году ученые из КНР и США смогли лабораторно воспроизвести его, но он не приобрел после этого никаких новых свойств.

"Просто было доказано, что это можно сделать не только с коронавирусом, но и с любым другим. Коронавирус преодолел межвидовой барьер — с мелких млекопитающих, перепончатокрылых он перешел на человека. Но ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь", — сказал Онищенко в беседе с НСН.

Бывший главный санитарный врач отметил, что человечество вступает в "шестой технологический уклад", при котором, благодаря доминированию достижений в биотехнологиях и синтетической биологии, возможно будет создать "не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФГеннадий ОнищенкоКитайСШАОбщество
 
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