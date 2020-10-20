https://ria.ru/20201020/konkina-1580723469.html

Адвокат рассказала о версиях гибели дочери Конкина

Адвокат Владимира Конкина Юлия Нитченко рассказала РЕН ТВ, что провела собственное расследование гибели дочери артиста Софии. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T19:50

2020-10-20T19:50

2020-10-20T22:46

юлия нитченко

россия

владимир конкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> Юлия Нитченко рассказала <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ,</a> что провела собственное расследование гибели дочери артиста Софии.Ранее стало известно, что в крови погибшей обнаружили алкоголь и наркотики.По мнению <a href="http://ria.ru/person_yuliya-nitchenko/" target="_blank" data-auto="true">Нитченко</a>, снотворное Конкиной мог подсыпать ее сожитель. Именно он, как утверждают представители семьи, последним видел ее живой, и у него нет алиби. При этом сам мужчина отказывается от комментариев."Он должен был ее встретить. Мы нашли подтверждение из фитнес-клуба. Он на сегодняшний день так и не дал объяснений, почему ее не встретил, не дал объяснений, почему, когда был дважды дома, не искал Софию", — отметила Нитченко.По ее словам, он также хорошо знаком с родственниками бывшего мужа Конкиной. Нитченко считает, что сожитель хочет оформить опекунство над дочерью погибшей, поскольку надеется получить имущество артиста.По данным телеканала, отношения у пары в последнее время были очень натянутыми, они часто ссорились между собой. Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна в московском фитнес-центре. Врачи не смогли спасти пациентку. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20201015/konkin-1579870641.html

https://ria.ru/20201002/konkina-1578096934.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия нитченко, россия, владимир конкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия