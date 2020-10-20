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https://ria.ru/20201020/konkina-1580723469.html
Адвокат рассказала о версиях гибели дочери Конкина
Адвокат Владимира Конкина Юлия Нитченко рассказала РЕН ТВ, что провела собственное расследование гибели дочери артиста Софии. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T19:50
2020-10-20T22:46
юлия нитченко
россия
владимир конкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> Юлия Нитченко рассказала <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ,</a> что провела собственное расследование гибели дочери артиста Софии.Ранее стало известно, что в крови погибшей обнаружили алкоголь и наркотики.По мнению <a href="http://ria.ru/person_yuliya-nitchenko/" target="_blank" data-auto="true">Нитченко</a>, снотворное Конкиной мог подсыпать ее сожитель. Именно он, как утверждают представители семьи, последним видел ее живой, и у него нет алиби. При этом сам мужчина отказывается от комментариев."Он должен был ее встретить. Мы нашли подтверждение из фитнес-клуба. Он на сегодняшний день так и не дал объяснений, почему ее не встретил, не дал объяснений, почему, когда был дважды дома, не искал Софию", — отметила Нитченко.По ее словам, он также хорошо знаком с родственниками бывшего мужа Конкиной. Нитченко считает, что сожитель хочет оформить опекунство над дочерью погибшей, поскольку надеется получить имущество артиста.По данным телеканала, отношения у пары в последнее время были очень натянутыми, они часто ссорились между собой. Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна в московском фитнес-центре. Врачи не смогли спасти пациентку. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
https://ria.ru/20201015/konkin-1579870641.html
https://ria.ru/20201002/konkina-1578096934.html
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Новости
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РИА Новости
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юлия нитченко, россия, владимир конкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Адвокат рассказала о версиях гибели дочери Конкина

19:50 20.10.2020 (обновлено: 22:46 20.10.2020)
 
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Адвокат Владимира Конкина Юлия Нитченко рассказала РЕН ТВ, что провела собственное расследование гибели дочери артиста Софии.
Ранее стало известно, что в крови погибшей обнаружили алкоголь и наркотики.
София Конкина - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 02:01
Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели его дочери
По мнению Нитченко, снотворное Конкиной мог подсыпать ее сожитель. Именно он, как утверждают представители семьи, последним видел ее живой, и у него нет алиби. При этом сам мужчина отказывается от комментариев.
"Он должен был ее встретить. Мы нашли подтверждение из фитнес-клуба. Он на сегодняшний день так и не дал объяснений, почему ее не встретил, не дал объяснений, почему, когда был дважды дома, не искал Софию", — отметила Нитченко.
По ее словам, он также хорошо знаком с родственниками бывшего мужа Конкиной. Нитченко считает, что сожитель хочет оформить опекунство над дочерью погибшей, поскольку надеется получить имущество артиста.
По данным телеканала, отношения у пары в последнее время были очень натянутыми, они часто ссорились между собой.
Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна в московском фитнес-центре. Врачи не смогли спасти пациентку. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Видео с телефона Софии Конкиной - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 12:02
Опубликовано видео, снятое дочерью Конкина перед гибелью
 
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Юлия НитченкоРоссияВладимир КонкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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