https://ria.ru/20201020/kommunizm-1580531583.html

В США решили, что миром правит "призрак коммунизма"

"Как призрак коммунизма правит нашим миром": это название книги... ну, вообще-то, пропагандистской брошюры в трех томиках, только что вышедшей в США. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T08:00

2020-10-20T08:00

2020-10-20T17:25

авторы

мнение - авторы

владимир ленин (владимир ульянов)

франклин рузвельт

сша

в мире

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"Как призрак коммунизма правит нашим миром": это название <a href="https://epochshop.com/collections/frontpage/products/new-how-the-specter-of-communism-is-ruling-our-world-3-books-shipping-after-july-1" target="_blank">книги</a>... ну, вообще-то, пропагандистской брошюры в трех томиках, только что вышедшей в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. По данным десятилетней давности, в этой стране в год было издано <a href="https://aminoapps.com/c/knizhnyi-klub/page/blog/rossiia-vs-ssha-skolko-knig-chitaiut-amerikantsy-i-rossiiane/g0Ge_1Zjh6un8KGpPpog7xZ4Wjp5opb4p" target="_blank">316 480 наименований</a> книг; сейчас, видимо, не меньше. Первое место в мире у США по этой части, по крайней мере, сохраняется. Так что публикация насчет призрака коммунизма — не великое событие, но все-таки примечательное: перед нами очень примитивная агитка, объясняющая, как должен мыслить человек из республиканской, правой половины страны. (И ведь в массе так и мыслит). Издатель тоже примечателен — газета The Epoch Times. Те же десять лет назад в США и близко не было такого, как сегодня, взрыва республиканских СМИ, тогда казалось, что у демократов полная монополия на слово и мысль во всех видах эфира или на бумаге. Сегодня это далеко не так. Республиканцы собрались с силами, начали огрызаться и заполнять медиапространство. И вряд ли эта ситуация изменится даже при худших для них результатах ноябрьских выборов. А вот чем заполняют — другой вопрос. Смотрим на книгу насчет призрака коммунизма: что-то знакомое по общему замыслу. Кто-то еще помнит, сколько томов написали <a href="http://ria.ru/person_Karl_Marks/" target="_blank" data-auto="true">Маркс</a>, <a href="http://ria.ru/location_EHngels/" target="_blank" data-auto="true">Энгельс</a>, <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Lev_Trockijj/" target="_blank" data-auto="true">Троцкий</a> и многие прочие (каждый — от стенки до стенки книжного шкафа)? И понятно, что очень немногие коммунисты все это читали. Но маленькая брошюрка "Коммунистический манифест" — другое дело. Кстати, начиналась она, как известно, со слов о том, что призрак бродит по <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, призрак коммунизма. Вот теперь мы видим американский плагиат Маркса с Энгельсом со знаком наоборот. А еще мы обнаруживаем, что призрак уже не бродит, а управляет всем миром ("внедрился почти во все сферы современного общества"), и — главное — он сильно видоизменился. Бессмысленно даже сравнивать Марксов коммунизм с тем, как описывают его нынешние американские борцы с призраком. У них коммунизм — это прежде всего подрыв традиционной культуры и развал обществ: понятно, так и есть. Но это еще и дорога от "Нового курса" президента <a href="http://ria.ru/person_Franklin_Ruzvelt/" target="_blank" data-auto="true">Рузвельта</a> (30-е годы) к движениям антивоенному и за права человека (60-е), а потом к современному прогрессивизму. Это и появление политкорректности (когда массу вещей нельзя сказать открыто, не ломая языка), и ослабление церкви, и "религиозный хаос", когда религию каждый может создать сам себе. И уничтожение семьи, начавшееся с "сексуального освобождения", а дальше дошедшее до травли мужчин. Еще — уничтожение искусства (прежде всего кино, с этим вашим Голливудом) и образования, а особенно массмедиа. СМИ, читаем мы, оказались в какой-то момент поголовно захвачены либералами и прогрессистами и стали ключевым фронтом тотальной глобальной войны. Может показаться, что такая книжка могла быть издана в золотой век 50-х, когда Элвис был жив, американцы ездили в длинных открытых машинах, заезжали на них в кинотеатры под открытым небом и были счастливы — но очень боялись <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> с союзниками. Но нет, сейчас век другой. Бояться надо <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, потому что Москва больше не коммунистическая. Правда, и Китай к классическому коммунизму имеет разве что историческое отношение — но аудитория нашей трехтомной брошюрки об этом знать не должна. И — глава за главой — читателю рассказывают, как не <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, а, оказывается, Китай десятилетиями проникал со своей идеологией во все западные общества. И еще в <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африку</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинскую Америку</a> (почему не мы, а они с их <a href="http://ria.ru/person_Mao_Czehdun/" target="_blank" data-auto="true">Мао Цзэдуном</a>? Даже обидно). А сегодня "набрал силы в борьбе за глобальную гегемонию", подорвав США и Запад в целом. В общем, уже понятно, что вся эта мрачная картина что-то сильно напоминает. И книга о призраке того не скрывает, а прямо с первых строчек нам все объясняет: да это же дьявол, тот самый. Коммунизм — это дьявол и есть. Дьявол жаждет уничтожения человечества, у него много лиц и образов, он сначала соблазняет романтическими версиями коммунизма… А потом — то, что вы и видите. Короче говоря, все, вообще все, что есть в мире плохого, — это от дьявола. Хотите — назовите это коммунизмом, какая разница. Нечто похожее мы наблюдаем в отношении еще одного общепризнанного ругательства. Крайняя степень политической и моральной безобразности у нас называется фашизмом (реже — нацизмом). Вообще-то, если очень докопаться до массового употребителя такого термина, докопаться с помощью хорошо продуманных социологических вопросов, то быстро выяснится, что для россиянина фашизм — это синоним иностранной оккупации с последующим насаждением громадного набора необъяснимо жестких и чужеродных правил повседневного поведения, которые вдобавок заставляют выполнять не только первое время и для вида, а чуть не всегда. И уже только во вторую очередь это война с ее разрушениями (которые, заметим, не только фашисты могут причинить). При этом не так уж многие разбираются в компонентах идеологического коктейля и административных практик, которые сложились в итальянскую версию феномена (фашизм как таковой) и в германскую (национал-социализм). То есть перед нами все тот же дьявол, олицетворение всего плохого, что может быть в человеческом обществе и жизни. Без него никак. А теперь посмотрим, что на самом деле написано во всех трех тоненьких томах книги о призраке. Китай, как прежде СССР, — это вполне мифический и географически отдаленный источник зла. А вот свои, близкие демократы со всеми их аккуратно зачисленными в "коммунистические" идеями и кампаниями — это не миф. Это дьявол как он есть, точнее — это сатанисты, и с ними придется разбираться.

https://ria.ru/20200923/tramp-1577677707.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200626/1573541982.html

https://ria.ru/20200705/1573904082.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

авторы, мнение - авторы, владимир ленин (владимир ульянов), франклин рузвельт, сша, в мире