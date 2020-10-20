https://ria.ru/20201020/kirgiziya-1580712162.html

Жапаров принял полномочия президента Киргизии

И.о. главы Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о принятии полномочий президента республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:40

2020-10-20T18:40

2020-10-20T18:40

протесты в бишкеке

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<strong>БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости.</strong> И.о. главы <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> подписал указ о принятии полномочий президента республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера."Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров 16 октября подписал указ "О принятии исполнения полномочий президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, приступая к исполнению полномочий Жапаров своим указом постановил "всем руководителям государственных органов, включая правоохранительные органы, суды и исполнительные органы местного самоуправления, обеспечить функционирование вверенных им органов в штатном режиме". Так, силовым органам поручено усилить борьбу с коррупцией и криминалом, кабмину в срочном порядке принять меры по защите частного капитала и собственности, а также усилить борьбу с распространением коронавирусной инфекции.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьеру Садыру Жапарову.

https://ria.ru/20201019/zhaparov-1580436944.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/zhaparov-1580443090.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, бишкек, киргизия, в мире