Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:41 20.10.2020 (обновлено: 01:17 20.10.2020)
© AP Photo / Aris Messinis/PoolГоссекретарь США Майк Помпео в маске
© AP Photo / Aris Messinis/Pool
ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в "пренебрежении международной стабильностью" в киберпространстве.
Так глава Госдепа прокомментировал обвинения американского минюста и ФБР против шести россиян, которых Вашингтон подозревает в хакерстве, а также в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС России.
"Эта кибердеятельность показывает полное пренебрежение общественной безопасностью и международной стабильностью. Россия, которая представляет себя поборником стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из крупнейших возмутителей спокойствия в глобальном интернете. Мы призываем Россию положить конец этому безответственному поведению", — говорится в письменном заявлении Помпео.
Ранее минюст США обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран. В частности, им вменяется распространение
вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица — сотрудники ГРУ, которые организовывали, в том числе, и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее. Почти одновременно в Великобритании заявили, что российская разведка якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса.
Источник в МИД заявил РИА Новости, что обвинения США и Великобритании в причастности российских хакеров к различным атакам, в том числе в адрес организаторов Олимпиады в Токио, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию.
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Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Кроме того, летом британские власти обвинили Москву в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса.
Москва не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.
Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что никаких фактов, подтверждающих подобные голословные заявления, нет.