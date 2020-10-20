https://ria.ru/20201020/kiberprostranstvo-1580570739.html

Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в "пренебрежении международной стабильностью" в киберпространстве. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T00:41

2020-10-20T00:41

2020-10-20T01:17

обвинения россиян в кибератаках

майк помпео

вашингтон (город)

сша

токио

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости</strong>. Госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> обвинил Россию в "пренебрежении международной стабильностью" в киберпространстве.Так глава Госдепа прокомментировал обвинения американского минюста и ФБР против шести россиян, которых Вашингтон подозревает в хакерстве, а также в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС России.Ранее минюст <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран. В частности, им вменяется распространениевируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица — сотрудники ГРУ, которые организовывали, в том числе, и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее. Почти одновременно в Великобритании заявили, что российская разведка якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса.Источник в МИД заявил РИА Новости, что обвинения <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> в причастности российских хакеров к различным атакам, в том числе в адрес организаторов Олимпиады в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a>, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Кроме того, летом британские власти обвинили <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса.Москва не принимает обвинения со стороны <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил тогда пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank">Сергей Лавров</a> неоднократно отмечал, что никаких фактов, подтверждающих подобные голословные заявления, нет.

https://ria.ru/20190905/1558367601.html

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вашингтон (город)

сша

токио

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обвинения россиян в кибератаках, майк помпео, вашингтон (город), сша, токио, в мире