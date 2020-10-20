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Посольство в Лондоне ответило на обвинения России в кибератаках
Посольство РФ в Лондоне рассматривает звучащие со стороны британских властей обвинения в адрес РФ в кибератаках как новую волну "неспровоцированных зловредных... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:03
2020-10-20T15:03
россия
обвинения россиян в кибератаках
лондон
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 20 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> рассматривает звучащие со стороны британских властей обвинения в адрес РФ в кибератаках как новую волну "неспровоцированных зловредных выпадов", говорится в переданном в РИА Новости заявлении дипмиссии.Накануне МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a>. Это не первое обвинение в адрес России, летом британские власти обвинили <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса.Посольство отмечает, что в связи с отсутствием реального содержания в этих обвинениях оно не видит смысла комментировать их по существу.По мнению посольства, британские власти не ставят задачу разбираться в предполагаемых киберинцидентах, вместо этого используя данную тему "для последовательной дезинформационной кампании по очернению России"."И это не ново, если учесть, сколько усилий было приложено Лондоном, чтобы "вбить клин" в наши отношения, например, с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> и <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузией</a>. Эти "старания" разрушительны для российско-британских отношений и для международного престижа Великобритании", - указывает дипмиссия.
https://ria.ru/20201020/kiberataki-1580647577.html
https://ria.ru/20201020/kiberprostranstvo-1580570739.html
https://ria.ru/20201019/kiberataki-1580559416.html
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россия, обвинения россиян в кибератаках, лондон, в мире

Посольство в Лондоне ответило на обвинения России в кибератаках

15:03 20.10.2020
 
© РИА Новости / Алекс МакнотонГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 20 окт – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне рассматривает звучащие со стороны британских властей обвинения в адрес РФ в кибератаках как новую волну "неспровоцированных зловредных выпадов", говорится в переданном в РИА Новости заявлении дипмиссии.
Накануне МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Токио. Это не первое обвинение в адрес России, летом британские власти обвинили Москву в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса.
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"Звучащие практически через день от официального Лондона обвинения в адрес России в кибератаках (в общем-то, не имеющих никакого смысла) рассматриваем как новую волну неспровоцированных зловредных выпадов", - говорится в заявлении.

Посольство отмечает, что в связи с отсутствием реального содержания в этих обвинениях оно не видит смысла комментировать их по существу.

"Отметим лишь, что британской стороне прекрасно известны существующие механизмы профессионального взаимодействия в случае подозрительной активности в компьютерных сетях. Такое взаимодействие у России налажено со многими странами, включая западные. Великобритания эти механизмы игнорирует", - подчеркивается в заявлении.

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По мнению посольства, британские власти не ставят задачу разбираться в предполагаемых киберинцидентах, вместо этого используя данную тему "для последовательной дезинформационной кампании по очернению России".

"Нынешний виток этой кампании, судя по всему, приурочен к приближающимся выборам президента США. Очевидна и цель – набрать побольше "козырей" для будущих обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы, а также не допустить какого-либо улучшения российско-американских отношений после голосования. А используя тему Олимпийских игр в Южной Корее и Японии, британцы стремятся еще и испортить конструктивные отношения России с этими странами", - отмечается в заявлении.

"И это не ново, если учесть, сколько усилий было приложено Лондоном, чтобы "вбить клин" в наши отношения, например, с Украиной и Грузией. Эти "старания" разрушительны для российско-британских отношений и для международного престижа Великобритании", - указывает дипмиссия.
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