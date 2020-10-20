https://ria.ru/20201020/kiberataki-1580660357.html

Посольство в Лондоне ответило на обвинения России в кибератаках

Посольство РФ в Лондоне рассматривает звучащие со стороны британских властей обвинения в адрес РФ в кибератаках как новую волну "неспровоцированных зловредных... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:03

2020-10-20T15:03

2020-10-20T15:03

россия

обвинения россиян в кибератаках

лондон

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 20 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> рассматривает звучащие со стороны британских властей обвинения в адрес РФ в кибератаках как новую волну "неспровоцированных зловредных выпадов", говорится в переданном в РИА Новости заявлении дипмиссии.Накануне МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a>. Это не первое обвинение в адрес России, летом британские власти обвинили <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса.Посольство отмечает, что в связи с отсутствием реального содержания в этих обвинениях оно не видит смысла комментировать их по существу.По мнению посольства, британские власти не ставят задачу разбираться в предполагаемых киберинцидентах, вместо этого используя данную тему "для последовательной дезинформационной кампании по очернению России"."И это не ново, если учесть, сколько усилий было приложено Лондоном, чтобы "вбить клин" в наши отношения, например, с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> и <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузией</a>. Эти "старания" разрушительны для российско-британских отношений и для международного престижа Великобритании", - указывает дипмиссия.

https://ria.ru/20201020/kiberataki-1580647577.html

https://ria.ru/20201020/kiberprostranstvo-1580570739.html

https://ria.ru/20201019/kiberataki-1580559416.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обвинения россиян в кибератаках, лондон, в мире