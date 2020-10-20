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https://ria.ru/20201020/khashukdzhi-1580701551.html
Невеста Хашукджи подала иск против наследного принца Саудовской Аравии
Невеста убитого в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи подала в американский суд иск против... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:48
2020-10-20T17:48
джамаль хашукджи
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
саудовская аравия
стамбул
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Невеста убитого в октябре 2018 года в консульстве <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбуле</a> оппозиционного журналиста <a href="http://ria.ru/person_Dzhamal_KHashukdzhi/" target="_blank" data-auto="true">Джамаля Хашукджи</a> подала в американский суд иск против саудовского наследного принца и других официальных лиц королевства.В сентябре суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один приговаривается к 10 годам и еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хатидже Дженгиз, турецкая невеста Хашукджи, назвала фарсом вынесенный приговор."Истцы Хатидже Дженгиз и организация Democracy for the Arab World Now, Inc. (DAWN) через нижеподписавшегося адвоката добиваются судебного решения против ответчиков по претензиям, вытекающим как из федерального законодательства <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, так и законов округа Колумбия", - говорится в иске.Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии страны, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц <a href="http://ria.ru/person_Mukhammed_ben_Salman_ministr_oborony_Saudovskojj_Aravii/" target="_blank" data-auto="true">Мухаммед бен Салман</a>. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
https://ria.ru/20200908/khashukdzhi-1576906309.html
https://ria.ru/20200114/1563406288.html
саудовская аравия
стамбул
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джамаль хашукджи, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), саудовская аравия, стамбул, сша, в мире

Невеста Хашукджи подала иск против наследного принца Саудовской Аравии

17:48 20.10.2020
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Невеста убитого в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи подала в американский суд иск против саудовского наследного принца и других официальных лиц королевства.
В сентябре суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один приговаривается к 10 годам и еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хатидже Дженгиз, турецкая невеста Хашукджи, назвала фарсом вынесенный приговор.
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"Истцы Хатидже Дженгиз и организация Democracy for the Arab World Now, Inc. (DAWN) через нижеподписавшегося адвоката добиваются судебного решения против ответчиков по претензиям, вытекающим как из федерального законодательства США, так и законов округа Колумбия", - говорится в иске.
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии страны, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
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Джамаль ХашукджиМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Саудовская АравияСтамбулСШАВ мире
 
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