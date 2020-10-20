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https://ria.ru/20201020/kamchatka-1580571871.html
На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
Гибель обитателей морского дня, зафиксированная у побережья Камчатки, может привести к сокращению кормовой базы для таких видов животных, как калан, антур и... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T01:15
2020-10-20T01:15
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
александр семенов
камчатский край
петропавловск-камчатский
общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Гибель обитателей морского дня, зафиксированная у побережья Камчатки, может привести к сокращению кормовой базы для таких видов животных, как калан, антур и серый кит, власти региона и ученые разрабатывают меры по поддержке этих видов млекопитающих, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные ученых.Отмечается, что в ближайшее время на побережье полуострова планируется проведение масштабных исследований и мониторинга численности морских млекопитающих. Такая работа не велась на полуострове уже порядка 30 лет. К ней также планируется привлечь общественные организации."Думаю, нам нужно запустить широкое общественное движение по поддержке морских млекопитающих, определиться, какая организация сможет заниматься, в том числе и сбором благотворительных средств. Не уверен, что нужно специально создавать такую организацию, может быть это будет Ассоциация особо охраняемых природных территорий, может быть какая-то другая организация, которая уже занимается смежными вопросами", - заявил губернатор Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> в ходе встречи с экологами.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Спортсмены заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Позднее стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.Ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ им. М. В. Ломоносова <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Semenov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Семенов</a> отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.
https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579880589.html
https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578207502.html
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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, александр семенов, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество

На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих

01:15 20.10.2020
 
© РИА Новости / Надежда ЕгороваХалактырский пляж на Камчатке
Халактырский пляж на Камчатке - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Надежда Егорова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 окт – РИА Новости. Гибель обитателей морского дня, зафиксированная у побережья Камчатки, может привести к сокращению кормовой базы для таких видов животных, как калан, антур и серый кит, власти региона и ученые разрабатывают меры по поддержке этих видов млекопитающих, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные ученых.
"Уже сейчас, понимая, что могут наступить какие-то последствия, мы разрабатываем комплекс мер, чтобы снизить негативные последствия, повысить уровень исследований", - приводит пресс-служба слова директора Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника Петра Шпиленка.
Отмечается, что в ближайшее время на побережье полуострова планируется проведение масштабных исследований и мониторинга численности морских млекопитающих. Такая работа не велась на полуострове уже порядка 30 лет. К ней также планируется привлечь общественные организации.
"Думаю, нам нужно запустить широкое общественное движение по поддержке морских млекопитающих, определиться, какая организация сможет заниматься, в том числе и сбором благотворительных средств. Не уверен, что нужно специально создавать такую организацию, может быть это будет Ассоциация особо охраняемых природных территорий, может быть какая-то другая организация, которая уже занимается смежными вопросами", - заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе встречи с экологами.
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История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Спортсмены заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Позднее стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.
Ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.
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Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовАлександр СеменовКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийОбщество
 
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