https://ria.ru/20201020/islandiya-1580659556.html
Власти Исландии используют время карантина для инвестиций в сферу туризма
В период пандемии в Исландии почти нет туристов, и власти используют это время для улучшения туристической инфраструктуры и строительства новых объектов,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:18
2020-10-20T15:18
2020-10-20T15:27
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коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
джастин бибер
исландия
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>В период пандемии в Исландии почти нет туристов, и власти используют это время для улучшения туристической инфраструктуры и строительства новых объектов, <a href="https://www.travelandleisure.com/travel-news/iceland-tourism-improvements-pandemic" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Правительство намерено вложить более 12 миллионов долларов в улучшение дорог, ремонт популярных достопримечательностей и реконструкцию объектов в нацпарках. До эпидемии коронавируса в страну приезжало очень много путешественников. Некоторые даже считали, что Исландия страдает от чрезмерного числа гостей. Например, власти были вынуждены закрыть каньон Фьядрарглюфур после того, как певец Джастин Бибер снял там музыкальное видео, вызвав настолько большой приток туристов, что нанесение ущерба окружающей среде стало неизбежным. В 2019 году каньон, расположенный на юге Исландии примерно в 43 милях от пляжей Вик с черным песком, был открыт для посетителей только пять недель.
https://ria.ru/20180901/1527089146.html
https://ria.ru/20181005/1529868563.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, джастин бибер, исландия