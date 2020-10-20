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Туризм
https://ria.ru/20201020/islandiya-1580659556.html
Власти Исландии используют время карантина для инвестиций в сферу туризма
В период пандемии в Исландии почти нет туристов, и власти используют это время для улучшения туристической инфраструктуры и строительства новых объектов,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:18
2020-10-20T15:27
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
джастин бибер
исландия
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>В период пандемии в Исландии почти нет туристов, и власти используют это время для улучшения туристической инфраструктуры и строительства новых объектов, <a href="https://www.travelandleisure.com/travel-news/iceland-tourism-improvements-pandemic" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Правительство намерено вложить более 12 миллионов долларов в улучшение дорог, ремонт популярных достопримечательностей и реконструкцию объектов в нацпарках. До эпидемии коронавируса в страну приезжало очень много путешественников. Некоторые даже считали, что Исландия страдает от чрезмерного числа гостей. Например, власти были вынуждены закрыть каньон Фьядрарглюфур после того, как певец Джастин Бибер снял там музыкальное видео, вызвав настолько большой приток туристов, что нанесение ущерба окружающей среде стало неизбежным. В 2019 году каньон, расположенный на юге Исландии примерно в 43 милях от пляжей Вик с черным песком, был открыт для посетителей только пять недель.
https://ria.ru/20180901/1527089146.html
https://ria.ru/20181005/1529868563.html
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, джастин бибер, исландия

Власти Исландии используют время карантина для инвестиций в сферу туризма

15:18 20.10.2020 (обновлено: 15:27 20.10.2020)
 
CC BY-SA 3.0 / Илья Григорик / Водопад Гьяйн в Исландии
Водопад Гьяйн в Исландии - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
CC BY-SA 3.0 / Илья Григорик /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. В период пандемии в Исландии почти нет туристов, и власти используют это время для улучшения туристической инфраструктуры и строительства новых объектов, сообщает Travel and Leisure.
Правительство намерено вложить более 12 миллионов долларов в улучшение дорог, ремонт популярных достопримечательностей и реконструкцию объектов в нацпарках.
До эпидемии коронавируса в страну приезжало очень много путешественников. Некоторые даже считали, что Исландия страдает от чрезмерного числа гостей.
Например, власти были вынуждены закрыть каньон Фьядрарглюфур после того, как певец Джастин Бибер снял там музыкальное видео, вызвав настолько большой приток туристов, что нанесение ущерба окружающей среде стало неизбежным.
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В 2019 году каньон, расположенный на юге Исландии примерно в 43 милях от пляжей Вик с черным песком, был открыт для посетителей только пять недель.
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