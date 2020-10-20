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Комиссия СБ по защите от инфекций не будет подменять другие структуры
Комиссия Совета безопасности РФ по созданию системы защиты от новых инфекций не будет подменять деятельность других структур, в том числе оперативного штаба... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:48
2020-10-20T18:19
дмитрий медведев
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Комиссия Совета безопасности РФ по созданию системы защиты от новых инфекций не будет подменять деятельность других структур, в том числе оперативного штаба правительства России или рабочей группы Госсовета, заявил возглавляющий комиссию зампредседателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> постановил образовать межведомственную комиссию СБ РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, ее возглавил зампред Совбеза."Комиссия ни в коей мере не планирует подменять деятельность других структур типа оперативного штаба правительства России или рабочую группу Госсовета. Наша задача другая", - сказал Медведев на первом ее заседании."Круг вызовов, который стоит перед человечеством, любой страной, довольно широкий и уже сегодня требует от нас смотреть в будущее, использовать в своей работе стратегический подход, анализировать внутренние и внешние угрозы, которые связаны с появлением новых инфекций", - отметил он, добавив, что необходим системный мониторинг их распространения и усилия, чтобы научные разработки превращались в методы противодействия инфекциям.
https://ria.ru/20201020/laboratoriya-1580669567.html
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дмитрий медведев, владимир путин, политика

Комиссия СБ по защите от инфекций не будет подменять другие структуры

15:48 20.10.2020 (обновлено: 18:19 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комиссия Совета безопасности РФ по созданию системы защиты от новых инфекций не будет подменять деятельность других структур, в том числе оперативного штаба правительства России или рабочей группы Госсовета, заявил возглавляющий комиссию зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Ранее президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию СБ РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, ее возглавил зампред Совбеза.
"Комиссия ни в коей мере не планирует подменять деятельность других структур типа оперативного штаба правительства России или рабочую группу Госсовета. Наша задача другая", - сказал Медведев на первом ее заседании.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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"Комиссия ни в коей мере не планирует подменять деятельность других структур типа оперативного штаба правительства России или рабочую группу Госсовета. Наша задача другая", - сказал Медведев на первом ее заседании.
"Круг вызовов, который стоит перед человечеством, любой страной, довольно широкий и уже сегодня требует от нас смотреть в будущее, использовать в своей работе стратегический подход, анализировать внутренние и внешние угрозы, которые связаны с появлением новых инфекций", - отметил он, добавив, что необходим системный мониторинг их распространения и усилия, чтобы научные разработки превращались в методы противодействия инфекциям.
 
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