https://ria.ru/20201020/infektsii-1580671151.html

Комиссия СБ по защите от инфекций не будет подменять другие структуры

Комиссия Совета безопасности РФ по созданию системы защиты от новых инфекций не будет подменять деятельность других структур, в том числе оперативного штаба... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:48

2020-10-20T15:48

2020-10-20T18:19

дмитрий медведев

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Комиссия Совета безопасности РФ по созданию системы защиты от новых инфекций не будет подменять деятельность других структур, в том числе оперативного штаба правительства России или рабочей группы Госсовета, заявил возглавляющий комиссию зампредседателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> постановил образовать межведомственную комиссию СБ РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, ее возглавил зампред Совбеза."Комиссия ни в коей мере не планирует подменять деятельность других структур типа оперативного штаба правительства России или рабочую группу Госсовета. Наша задача другая", - сказал Медведев на первом ее заседании."Круг вызовов, который стоит перед человечеством, любой страной, довольно широкий и уже сегодня требует от нас смотреть в будущее, использовать в своей работе стратегический подход, анализировать внутренние и внешние угрозы, которые связаны с появлением новых инфекций", - отметил он, добавив, что необходим системный мониторинг их распространения и усилия, чтобы научные разработки превращались в методы противодействия инфекциям.

https://ria.ru/20201020/laboratoriya-1580669567.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, владимир путин, политика