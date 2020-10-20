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Мишустин рассказал о совершенствовании системы госуслуг
Система предоставления госуслуг в России будет совершенствоваться, становиться более удобной, понятной и простой, государство продолжит выстраивать новый,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:23
2020-10-20T14:23
михаил мишустин
госуслуги
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Система предоставления госуслуг в России будет совершенствоваться, становиться более удобной, понятной и простой, государство продолжит выстраивать новый, цифровой контур взаимодействия с гражданами, заявил глава правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Он напомнил, что в России запущена национальная программа "Цифровая экономика", которая "комплексно готовит государство к переходу в новую цифровую экономическую реальность". Государство готовит компетентные кадры для работы в цифровой сфере, поддерживает российские технологии и занимается модернизацией государственного управления на основе "цифры", отметил премьер."Отдельное внимание – обеспечению кибербезопасности. Именно благодаря реализации этой программы на протяжении последних двух лет государственные структуры и бизнес сумели быстро подстроиться под новые условия. Программа будет продолжена", - указал глава кабмина.Мишустин отметил, что каждая страна выбрала свой способ борьбы с распространением коронавируса, свой путь восстановления."Но, думаю, мы все сходимся во мнении, что последствия были бы более тяжёлыми, если бы не шёл процесс общей цифровизации. Ещё 20–30 лет назад многих привычных вещей не было даже в планах", - подчеркнул премьер.Он уточнил, что "цифровые сервисы смягчили последствия распространения инфекции для всех". Так, многие предприятия смогли перейти на удалённую работу, школьники и студенты продолжали учиться в дистанционном формате, по-прежнему можно было получить государственные услуги, не выходя из дома."Правительство перевело в электронный вид оформление многих документов – больничных листов, пособий по безработице. Оформить социальную помощь также можно через интернет. Российский Единый портал госуслуг стал самым посещаемым государственным сайтом в мире", - сообщил Мишустин.Глава кабмина отметил, что на этом ресурсе зарегистрировано более 127 миллионов пользователей, из которых 74 миллиона имеют подтверждённые учётные записи. Помимо обычных услуг на портале предоставляются так называемые суперсервисы - комплекс услуг в зависимости от жизненной ситуации, напомнил премьер."Например, в этом году начал работать суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Он дал возможность выпускникам подать документы в институты без личного посещения приёмных комиссий, бумажных заявлений и очередей. Таким правом воспользовались 18 тысяч абитуриентов", - рассказал Мишустин.
https://ria.ru/20201006/gosuslugi-1578467859.html
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михаил мишустин, госуслуги, общество

Мишустин рассказал о совершенствовании системы госуслуг

14:23 20.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с секретарем генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком и первым заместителем руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андреем Исаевым
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с секретарем генерального совета партии Единая Россия Андреем Турчаком и первым заместителем руководителя фракции Единой России в Госдуме Андреем Исаевым - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Система предоставления госуслуг в России будет совершенствоваться, становиться более удобной, понятной и простой, государство продолжит выстраивать новый, цифровой контур взаимодействия с гражданами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Система предоставления госуслуг будет и дальше совершенствоваться. Становиться более удобной, понятной и простой. Мы продолжим выстраивать новый, цифровой контур взаимодействия между людьми и государством", - сказал Мишустин, выступая на форуме "Открытые инновации".
Он напомнил, что в России запущена национальная программа "Цифровая экономика", которая "комплексно готовит государство к переходу в новую цифровую экономическую реальность". Государство готовит компетентные кадры для работы в цифровой сфере, поддерживает российские технологии и занимается модернизацией государственного управления на основе "цифры", отметил премьер.
"Отдельное внимание – обеспечению кибербезопасности. Именно благодаря реализации этой программы на протяжении последних двух лет государственные структуры и бизнес сумели быстро подстроиться под новые условия. Программа будет продолжена", - указал глава кабмина.
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Мишустин отметил, что каждая страна выбрала свой способ борьбы с распространением коронавируса, свой путь восстановления.
"Но, думаю, мы все сходимся во мнении, что последствия были бы более тяжёлыми, если бы не шёл процесс общей цифровизации. Ещё 20–30 лет назад многих привычных вещей не было даже в планах", - подчеркнул премьер.
Он уточнил, что "цифровые сервисы смягчили последствия распространения инфекции для всех". Так, многие предприятия смогли перейти на удалённую работу, школьники и студенты продолжали учиться в дистанционном формате, по-прежнему можно было получить государственные услуги, не выходя из дома.
"Правительство перевело в электронный вид оформление многих документов – больничных листов, пособий по безработице. Оформить социальную помощь также можно через интернет. Российский Единый портал госуслуг стал самым посещаемым государственным сайтом в мире", - сообщил Мишустин.
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Глава кабмина отметил, что на этом ресурсе зарегистрировано более 127 миллионов пользователей, из которых 74 миллиона имеют подтверждённые учётные записи. Помимо обычных услуг на портале предоставляются так называемые суперсервисы - комплекс услуг в зависимости от жизненной ситуации, напомнил премьер.
"Например, в этом году начал работать суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Он дал возможность выпускникам подать документы в институты без личного посещения приёмных комиссий, бумажных заявлений и очередей. Таким правом воспользовались 18 тысяч абитуриентов", - рассказал Мишустин.
 
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Михаил МишустинГосуслугиОбщество
 
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