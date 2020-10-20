В Москве за сутки госпитализировали 1245 человек с COVID-19
13:38 20.10.2020 (обновлено: 13:43 20.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское" в Москве
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 1240 человек за сутки госпитализировали в больницы Москвы с коронавирусом, на ИВЛ в Москве находятся 323 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 4999 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1245 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 323 человека", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 11,4% среди заболевших - дети, 43,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет. Кроме того, ещё 30,4% среди заболевших составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет, 10,6% - от 66 до 79 лет.
"Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — добавили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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