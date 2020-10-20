https://ria.ru/20201020/germaniya-1580695647.html
Горбачев заявил, что Германия выполнила все обязательства при объединении
Германия и немецкий народ выполнили обязательства, которые они дали в процессе объединения страны, - и в рамках договора "2+4", и в рамках договора между... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:26
2020-10-20T17:26
2020-10-20T19:11
россия
михаил горбачев
германия
ссср
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в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и немецкий народ выполнили обязательства, которые они дали в процессе объединения страны, - и в рамках договора "2+4", и в рамках договора между Советским Союзом и ФРГ, заявил экс-президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a>.Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии (договор "2+4") в этом году исполнилось 30 лет. Документ, подписанный 12 сентября 1990 года представителями ГДР и ФРГ, а также <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, СССР и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, создал внешнеполитические условия для объединения Германии 3 октября того же года. Во вторник состоялась онлайн-дискуссия, в которой приняли участие политики и эксперты из этих стран, имевшие непосредственное отношение к тем событиям."Сегодня мы можем сказать: Германия, немцы выполнили обязательства, которые они дали в процессе объединения. И в рамках договора "2+4", и в рамках Большого договора между СССР и ФРГ", - говорится в видеообращении Горбачева к участникам этого круглого стола.Как подчеркнул бывший советский лидер, "главные герои эпопеи германского объединения – народы, и прежде всего, немцы и русские"."Немцы, доказавшие, что страшное прошлое преодолено, что уроки из него извлечены, выводы сделаны. И русские, которые после всех бедствий войны проявили понимание чаяний немцев, пошли им навстречу", - уточнил он.
https://ria.ru/20201006/gorbachev-1578332178.html
https://ria.ru/20201003/obedinenie-1578143170.html
Александр Дьяков
Горбачёв точно выполнил - развалив Союз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил горбачев, германия, ссср, сша, в мире