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ГТЛК разместила евробонды на $500 млн долларов, спрос превысил $1,6 млрд
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) разместила семилетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов, ориентир доходности по ним... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:18
2020-10-20T13:18
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новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_transportnaja_lizingovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Государственная транспортная лизинговая компания</a>" (ГТЛК) разместила семилетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов, ориентир доходности по ним составил 5,05%, а совокупный спрос более 1,6 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.ПАО "ГТЛК" успешно собрала книгу заявок для нового выпуска еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов. Несмотря на сохраняющуюся волатильность на международном долговом рынке капитала, компания смогла установить новую точку на своей долларовой кривой международных заимствований с рекордным сроком до погашения – "длинные 7 лет", - сказал Шулаков.По его словам, ориентир по доходности был пересмотрен два раза с уровня 5,5% до финальной ставки 5,05% - снижение составило более, чем 45 базисных пунктов. Как отметил Шулаков, сделка интересна тем, что клиенты <a href="http://ria.ru/organization_GTLK/" target="_blank" data-auto="true">ГТЛК</a> оперируют в "отраслях, существенно пострадавших от пандемии коронавируса", что не стало стоп-фактором для международных инвесторов."В финальной книге более 130 инвестиционных счетов с общим объемом спроса более 1,6 миллиарда долларов США", — отметил первый вице-президент.По географии спроса финальная книга включает заказы из Континентальной Европы — их 40%, заказы из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> — 21%, России — 17%, <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a> и <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнего Востока</a> – 16%. По данным Шулакова, американские инвесторы представлены офшорными счетами известных институциональных инвесторов на 6% выпуска. На управляющие компании и фонды пришлось более 79% спроса, а банки, включая клиентов частных банков приобрели 21% объема размещения, отметил первый вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Gazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Газпромбанка</a>.Компания с 14 октября провела звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", Совкомбанк и "ВТБ Капитал".Одновременно компания намерена выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 миллионов долларов.
https://ria.ru/20200506/1571004984.html
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газпромнефть, газпромбанк, новости компаний - экономика

ГТЛК разместила евробонды на $500 млн долларов, спрос превысил $1,6 млрд

13:18 20.10.2020
 
© Фото : пресс-служба Газпромбанка ГТЛК разместила евробонды на $500 млн долларов, спрос превысил $1,6 млрд
ГТЛК разместила евробонды на $500 млн долларов, спрос превысил $1,6 млрд - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) разместила семилетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов, ориентир доходности по ним составил 5,05%, а совокупный спрос более 1,6 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.
ПАО "ГТЛК" успешно собрала книгу заявок для нового выпуска еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов. Несмотря на сохраняющуюся волатильность на международном долговом рынке капитала, компания смогла установить новую точку на своей долларовой кривой международных заимствований с рекордным сроком до погашения – "длинные 7 лет", - сказал Шулаков.
По его словам, ориентир по доходности был пересмотрен два раза с уровня 5,5% до финальной ставки 5,05% - снижение составило более, чем 45 базисных пунктов. Как отметил Шулаков, сделка интересна тем, что клиенты ГТЛК оперируют в "отраслях, существенно пострадавших от пандемии коронавируса", что не стало стоп-фактором для международных инвесторов.
"В финальной книге более 130 инвестиционных счетов с общим объемом спроса более 1,6 миллиарда долларов США", — отметил первый вице-президент.
Москва - РИА Новости, 1920, 06.05.2020
6 мая, 03:59
ГТЛК готова инвестировать 200 миллиардов рублей в программы лизинга
По географии спроса финальная книга включает заказы из Континентальной Европы — их 40%, заказы из Великобритании — 21%, России — 17%, Азии и Ближнего Востока – 16%. По данным Шулакова, американские инвесторы представлены офшорными счетами известных институциональных инвесторов на 6% выпуска. На управляющие компании и фонды пришлось более 79% спроса, а банки, включая клиентов частных банков приобрели 21% объема размещения, отметил первый вице-президент Газпромбанка.
Компания с 14 октября провела звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", Совкомбанк и "ВТБ Капитал".
Одновременно компания намерена выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 миллионов долларов.
 
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