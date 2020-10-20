https://ria.ru/20201020/elektrosnabzhenie-1580591780.html
В Туве восстановили электроснабжение
Электроснабжение Тувы восстановлено, энергетики устранили неисправность, сообщили РИА Новости в компании Россети. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:50
2020-10-20T09:50
2020-10-20T10:33
кызыл
республика тыва
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Электроснабжение Тувы восстановлено, энергетики устранили неисправность, сообщили РИА Новости в компании Россети.Ранее мэрия <a href="http://ria.ru/location_Kyzyl/" target="_blank" data-auto="true">Кызыла</a> сообщила, что вся Тува осталась осталась без электричества из-за аварийного отключения, в течение часа свет обещали вернуть.Она добавила, что социально-значимые объекты, включая медучреждения, получали энергию от резервных источников.
кызыл
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кызыл, республика тыва, происшествия