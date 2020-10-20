Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201020/elektrosnabzhenie-1580591780.html
В Туве восстановили электроснабжение
Электроснабжение Тувы восстановлено, энергетики устранили неисправность, сообщили РИА Новости в компании Россети. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:50
2020-10-20T10:33
кызыл
республика тыва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_0:110:3251:1938_1400x0_80_0_0_8c8b4e710796b782ccbb0cf9c4bb3721.jpg
<strong>КРАСНОЯРСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Электроснабжение Тувы восстановлено, энергетики устранили неисправность, сообщили РИА Новости в компании Россети.Ранее мэрия <a href="http://ria.ru/location_Kyzyl/" target="_blank" data-auto="true">Кызыла</a> сообщила, что вся Тува осталась осталась без электричества из-за аварийного отключения, в течение часа свет обещали вернуть.Она добавила, что социально-значимые объекты, включая медучреждения, получали энергию от резервных источников.
кызыл
республика тыва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_260:0:2989:2047_1400x0_80_0_0_d9428d500f78f2b7496b3fb4fd7da7eb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кызыл, республика тыва, происшествия

В Туве восстановили электроснабжение

09:50 20.10.2020 (обновлено: 10:33 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 окт – РИА Новости. Электроснабжение Тувы восстановлено, энергетики устранили неисправность, сообщили РИА Новости в компании Россети.
Ранее мэрия Кызыла сообщила, что вся Тува осталась осталась без электричества из-за аварийного отключения, в течение часа свет обещали вернуть.
"В кратчайшие сроки электроснабжение Тывы восстановлено. В 12.18 (8.18 мск) защитной автоматикой отключилась одна из линий 220 кВ, питающих потребителей Республики Тыва. Потребители уже запитаны по резервной линии", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что социально-значимые объекты, включая медучреждения, получали энергию от резервных источников.
 
Обсудить0
КызылРеспублика ТываПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
22:53СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя
22:41В Армении назвали военные действия Азербайджана в Карабахе позором
Лента новостейМолния