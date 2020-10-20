https://ria.ru/20201020/dispanser-1580660649.html
В Волгоградском онкодиспансере появилась современная операционная
Современный операционный блок открылся после реконструкции в Волгоградском областном онкологическом диспансере в рамках национального проекта "Здравоохранение", РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:04
2020-10-20T15:04
2020-10-20T15:04
волгоградская область
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 20 окт - РИА Новости.</strong> Современный операционный блок открылся после реконструкции в Волгоградском областном онкологическом диспансере в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.По информации властей, в Волгоградском областном онкологическом диспансере завершилась реконструкция операционного блока площадью 1,2 тысячи квадратных метров в рамках национального проекта "Здравоохранение" и региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", из областного бюджета на эти цели было выделено 300 миллионов рублей. В результате появилась единая зона из шести операционных, отделения анестезии и реанимации, новая система циркуляции воздуха.По информации администрации, операционные оснащены современным оборудованием для выполнения операций по удалению опухолей в лёгких, желудке, печени, для проведения гинекологических и урологических вмешательств. Отмечается, что в блоке применены технологии "умного дома", кроме того оборудование позволит дистанционно проводить обучение студентов и связываться для консультаций с федеральными клиниками.Дополняется, что в модернизацию онкодиспансера с 2014 года вложено из федерального и регионального бюджетов более двух миллиардов рублей, до 2024 года будет выделено ещё 4,6 миллиарда рублей. Отмечается, что развитие службы по оказанию онкологической помощи - одно из главных направлений в губернаторской программе обновления системы здравоохранения и, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию из-за коронавируса, объем онкологического лечения сохранится на прежнем уровне.
https://ria.ru/20201015/volgograd-1579951760.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
ВОЛГОГРАД, 20 окт - РИА Новости. Современный операционный блок открылся после реконструкции в Волгоградском областном онкологическом диспансере в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
По информации властей, в Волгоградском областном онкологическом диспансере завершилась реконструкция операционного блока площадью 1,2 тысячи квадратных метров в рамках национального проекта "Здравоохранение" и региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", из областного бюджета на эти цели было выделено 300 миллионов рублей. В результате появилась единая зона из шести операционных, отделения анестезии и реанимации, новая система циркуляции воздуха.
"То, что мы увидели сегодня, – это 21 век. Мы приняли решение оборудовать операционный блок современным мировым оборудованием, осуществили подготовку медперсонала в российских и зарубежных клиниках. И сегодня на территории Волгоградской области мы можем выполнять операции такого же уровня, как в Москве и Санкт-Петербурге, в Европе и мире", - цитирует в сообщении ведомство слова губернатора Андрея Бочарова во время посещения медучреждения.
По информации администрации, операционные оснащены современным оборудованием для выполнения операций по удалению опухолей в лёгких, желудке, печени, для проведения гинекологических и урологических вмешательств. Отмечается, что в блоке применены технологии "умного дома", кроме того оборудование позволит дистанционно проводить обучение студентов и связываться для консультаций с федеральными клиниками.
Дополняется, что в модернизацию онкодиспансера с 2014 года вложено из федерального и регионального бюджетов более двух миллиардов рублей, до 2024 года будет выделено ещё 4,6 миллиарда рублей. Отмечается, что развитие службы по оказанию онкологической помощи - одно из главных направлений в губернаторской программе обновления системы здравоохранения и, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию из-за коронавируса, объем онкологического лечения сохранится на прежнем уровне.