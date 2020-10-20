https://ria.ru/20201020/dispanser-1580660649.html

В Волгоградском онкодиспансере появилась современная операционная

Современный операционный блок открылся после реконструкции в Волгоградском областном онкологическом диспансере в рамках национального проекта "Здравоохранение", РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:04

2020-10-20T15:04

2020-10-20T15:04

волгоградская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577713504_0:191:3073:1920_1400x0_80_0_0_335b9624ebeb634cc5bd5d484a4e84b2.jpg

<strong>ВОЛГОГРАД, 20 окт - РИА Новости.</strong> Современный операционный блок открылся после реконструкции в Волгоградском областном онкологическом диспансере в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.По информации властей, в Волгоградском областном онкологическом диспансере завершилась реконструкция операционного блока площадью 1,2 тысячи квадратных метров в рамках национального проекта "Здравоохранение" и региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", из областного бюджета на эти цели было выделено 300 миллионов рублей. В результате появилась единая зона из шести операционных, отделения анестезии и реанимации, новая система циркуляции воздуха.По информации администрации, операционные оснащены современным оборудованием для выполнения операций по удалению опухолей в лёгких, желудке, печени, для проведения гинекологических и урологических вмешательств. Отмечается, что в блоке применены технологии "умного дома", кроме того оборудование позволит дистанционно проводить обучение студентов и связываться для консультаций с федеральными клиниками.Дополняется, что в модернизацию онкодиспансера с 2014 года вложено из федерального и регионального бюджетов более двух миллиардов рублей, до 2024 года будет выделено ещё 4,6 миллиарда рублей. Отмечается, что развитие службы по оказанию онкологической помощи - одно из главных направлений в губернаторской программе обновления системы здравоохранения и, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию из-за коронавируса, объем онкологического лечения сохранится на прежнем уровне.

https://ria.ru/20201015/volgograd-1579951760.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество