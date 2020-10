Эксперт рассказал, как могут пройти следующие теледебаты Трампа и Байдена

https://ria.ru/20201020/debaty-1580632039.html

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Вне зависимости от тем, выбранных для следующих теледебатов президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и его соперника-демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, действующий президент попытается переиграть ситуацию, чтобы выдвинуть Байдену обвинения в коррупции, несмотря на то, что отдельно этот вопрос не был заявлен, считает доцент философского факультета МГУ имени <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Lomonosov/" target="_blank" data-auto="true">Ломоносова</a> политолог Борис Межуев.Дебаты Трампа и Байдена пройдут 22 октября в городе <a href="http://ria.ru/location_Nashville/" target="_blank" data-auto="true">Нашвилл</a>, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofTennessee/" target="_blank" data-auto="true">Теннесси</a>. Темами предстоящего словесного поединка кандидатов будут коронавирус, расовые вопросы, климат, национальная безопасность, американские семьи и лидерство. Такой набор определила модератор дебатов ведущая телеканала NBC News Кристен Уэлкер. Кроме того, ранее стало известно, что по решению комиссии по президентским дебатам США микрофоны Трампа и Байдена на теледебатах будут временно отключать, давая каждому из них две минуты на то, чтобы высказаться по предложенным темам без помех оппонента.Межуев напомнил, что первые теледебаты кандидатов в президенты модерировал ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес и "ожидалось, что он проявит большее сочувствие Трампу, но даже в этом случае мы этого не видели"."А уж теперь, мне кажется, не стоит ожидать каких-то поблажек Трампу. Что касается отсутствия внешнеполитической темы, то проблема не в том, что Трампу есть чем похвастаться, а в том, что у Байдена нет четко и ясно сформулированной внешнеполитической программы. Нет внешнеполитического посыла, кроме неприятия Трампа и желания вернуть ситуацию к дотрамповским временам взаимоотношений с союзниками", - полагает эксперт.Он подчеркнул, что среди предложенных для дебатов тем коронавирус - самый сложный и невыгодный вопрос для Трампа, который занимает все более "ковид-диссидентские позиции" за что регулярно подвергается критике в СМИ.В то же время Межуев обратил внимание, что либеральные СМИ в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америке</a> оказывают поддержку Байдену. "Буквально вчера было опубликовано воззвание New York Times с тем, чтобы остановить Трампа, не допустить его переизбрания, что это самые главные и судьбоносные выборы в истории Америки - идет максимальная мобилизация либерального электората. Хватит ли ее, чтобы победить - посмотрим, по крайней мере, понятно, что никто не будет подыгрывать Трампу", - считает он.Кроме того, Межуев подчеркнул, что средства массовой информации, традиционно поддерживающие демократов, пишут, что коррупционный скандал, связанный с сыном Байдена Хантером, "не имеет никакого значения и не играет ни малейшей роли". "Так это или не так никто сейчас даже близко не будет разбираться, потому что это никого не волнует - сейчас волнует только одно - как не допустить прихода Трампа на второй срок. Вопрос о том, хороший или плохой Байден не воспринимается этой частью политического спектра. Тогда как, такие издания, как New York Post, Washington Times - в основном таблоиды, поддерживающие Трампа, всячески бьют в сознание людей, что кандидата от демократов обвиняют в коррупции", - отметил он."Мы, конечно, все это услышим на дебатах. Какая бы тема ни была назначена на дебатах на 22 октября, я почти убежден, что главная тема со стороны Трампа будет переход на личности и переход на (политическую) "чистоплотность" Байдена. Он будет в максимальной степени отыгрывать это, попытается дать понять, что замалчиваемая тема выявляет неадекватность кандидата от демократов", - считает Межуев. Главный вопрос, полагает эксперт, заключается в том, как Байден выдержит нападки Трампа, потому что на все претензии по коронавирусу и проблеме расизма в США действующий президент в том или ином виде уже отвечал на своих предвыборных митингах.Ранее Трамп обвинял Джо Байдена в коррупции — по его утверждению, лоббистская работа <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a> строилась на "продаже" доступа к его отцу, за это Байден-младший получил миллионы долларов.На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank" data-auto="true">Делавэр</a>. В СМИ электронные материалы передал адвокат Трампа <a href="http://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Руди Джулиани</a>. В одном из опубликованных газетой электронном письме, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советнику руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.Сообщалось, что сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.

