https://ria.ru/20201020/chinovniki-1580664623.html

У чиновников за семь лет изъяли незаконного имущества на 34 млрд рублей

Суды по искам прокуроров изъяли у российских госслужащих незаконно нажитого имущества более чем на 34 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:19

2020-10-20T15:19

2020-10-20T15:19

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Суды по искам прокуроров изъяли у российских госслужащих незаконно нажитого имущества более чем на 34 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.Генпрокурор Игорь Краснов по видеосвязи рассказал своим коллегам из стран ШОС, что, если чиновник или члены его семьи в течение года расходуют на приобретение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую их общий доход за три года, прокурор вправе предъявить иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества."За весь период реализации данных полномочий судами удовлетворены исковые требования органов прокуратуры об изъятии у госслужащих имущества на сумму более 34 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.Федеральный закон №230 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" был принят в 2012 году, а вступил в силу с января 2013 года.Отмечается, что Краснов принял участие в 18-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

https://ria.ru/20200909/korruptsiya-1576997858.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество