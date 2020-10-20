Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201020/chinovniki-1580664623.html
У чиновников за семь лет изъяли незаконного имущества на 34 млрд рублей
Суды по искам прокуроров изъяли у российских госслужащих незаконно нажитого имущества более чем на 34 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:19
2020-10-20T15:19
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:1:3072:1729_1400x0_80_0_0_f88471f93139d151d22b86b460302cea.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Суды по искам прокуроров изъяли у российских госслужащих незаконно нажитого имущества более чем на 34 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.Генпрокурор Игорь Краснов по видеосвязи рассказал своим коллегам из стран ШОС, что, если чиновник или члены его семьи в течение года расходуют на приобретение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую их общий доход за три года, прокурор вправе предъявить иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества."За весь период реализации данных полномочий судами удовлетворены исковые требования органов прокуратуры об изъятии у госслужащих имущества на сумму более 34 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.Федеральный закон №230 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" был принят в 2012 году, а вступил в силу с января 2013 года.Отмечается, что Краснов принял участие в 18-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
https://ria.ru/20200909/korruptsiya-1576997858.html
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2b0795c2a5627e96d451b54666b95d01.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество

У чиновников за семь лет изъяли незаконного имущества на 34 млрд рублей

15:19 20.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Суды по искам прокуроров изъяли у российских госслужащих незаконно нажитого имущества более чем на 34 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Генпрокурор Игорь Краснов по видеосвязи рассказал своим коллегам из стран ШОС, что, если чиновник или члены его семьи в течение года расходуют на приобретение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую их общий доход за три года, прокурор вправе предъявить иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества.
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 17:07
Чиновников в России стали втрое чаще увольнять из-за коррупции
"За весь период реализации данных полномочий судами удовлетворены исковые требования органов прокуратуры об изъятии у госслужащих имущества на сумму более 34 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.
Федеральный закон №230 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" был принят в 2012 году, а вступил в силу с января 2013 года.
Отмечается, что Краснов принял участие в 18-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
 
Обсудить7
РоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
22:53СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя
22:41В Армении назвали военные действия Азербайджана в Карабахе позором
22:36Во Франции умерло наибольшее число пациентов с COVID-19 с мая
Лента новостейМолния