В России проанализируют, как чиновники реагируют на жалобы ветеранов
08:44 20.10.2020 (обновлено: 11:46 20.10.2020)
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской областиВетеран Великой Отечественной войны Олег Антонович Пархимович
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проанализировать, как чиновники в стране реагируют на жалобы ветеранов, соответствующее поручение он дал после встречи с гражданами на Дальнем Востоке.
"Соберите мне аналитику по стране – как у нас к ветеранам относятся. Нужно проверить по России, проверить чиновников, как они работают с жалобами ветеранов. Самое главное, надо рассмотреть вопрос о наказании тех, кто не реагирует на обращения ветеранов", – сказал Краснов.
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Поводом для поручения стали жалобы сахалинского ветерана на медицинское обслуживание и порядок социальных выплат.
"Мы должны заботиться о ветеранах без всяких напоминаний. А здесь ветеран Великой Отечественной войны приходит на прием к Генеральному прокурору! – резко отреагировал Краснов. – Мне кажется, надо дать понять всем службам, чтобы они разобрались, и чтобы не возникало вопросов у Ивана Егоровича. Они Родину защищали, а теперь чиновники думают, деньги платить – не платить, приносить – не приносить".
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