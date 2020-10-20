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https://ria.ru/20201020/chinovnik-1580582907.html
В России проанализируют, как чиновники реагируют на жалобы ветеранов
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проанализировать, как чиновники в стране реагируют на жалобы ветеранов, соответствующее поручение он дал после встречи... РИА Новости, 20.10.2020
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игорь краснов
дальний восток
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Генпрокурор России <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Краснов</a> поручил проанализировать, как чиновники в стране реагируют на жалобы ветеранов, соответствующее поручение он дал после встречи с гражданами на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>.Поводом для поручения стали жалобы сахалинского ветерана на медицинское обслуживание и порядок социальных выплат.
https://realty.ria.ru/20201016/sevastopol-1580111987.html
https://ria.ru/20201013/probki-1579514473.html
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игорь краснов, дальний восток, общество

В России проанализируют, как чиновники реагируют на жалобы ветеранов

08:44 20.10.2020 (обновлено: 11:46 20.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской областиВетеран Великой Отечественной войны Олег Антонович Пархимович
Ветеран Великой Отечественной войны Олег Антонович Пархимович - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проанализировать, как чиновники в стране реагируют на жалобы ветеранов, соответствующее поручение он дал после встречи с гражданами на Дальнем Востоке.
"Соберите мне аналитику по стране – как у нас к ветеранам относятся. Нужно проверить по России, проверить чиновников, как они работают с жалобами ветеранов. Самое главное, надо рассмотреть вопрос о наказании тех, кто не реагирует на обращения ветеранов", – сказал Краснов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 13:38
Губернатор Севастополя возмущен отсутствием дороги к дому ветерана
Поводом для поручения стали жалобы сахалинского ветерана на медицинское обслуживание и порядок социальных выплат.
"Мы должны заботиться о ветеранах без всяких напоминаний. А здесь ветеран Великой Отечественной войны приходит на прием к Генеральному прокурору! – резко отреагировал Краснов. – Мне кажется, надо дать понять всем службам, чтобы они разобрались, и чтобы не возникало вопросов у Ивана Егоровича. Они Родину защищали, а теперь чиновники думают, деньги платить – не платить, приносить – не приносить".
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Игорь КрасновДальний ВостокОбщество
 
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