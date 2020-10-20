В России проанализируют, как чиновники реагируют на жалобы ветеранов

"Мы должны заботиться о ветеранах без всяких напоминаний. А здесь ветеран Великой Отечественной войны приходит на прием к Генеральному прокурору! – резко отреагировал Краснов. – Мне кажется, надо дать понять всем службам, чтобы они разобрались, и чтобы не возникало вопросов у Ивана Егоровича. Они Родину защищали, а теперь чиновники думают, деньги платить – не платить, приносить – не приносить".