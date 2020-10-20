Медведев призвал продолжить обсуждение перехода на четырехдневку
14:46 20.10.2020 (обновлено: 15:01 20.10.2020)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Идеи по корректировки трудового законодательства, включая переход на четырехдневную рабочую неделю, должны оставаться в процессе обсуждения, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Наиболее безболезненно прошли или проходят кризис работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости. Но это можно сделать только там, где это возможно. Такие специалисты позволяют своим компаниям быстро и качественно адаптироваться к изменившимся условиям. С другой стороны, на удаленке возникло и много трудностей, связанных с защитой прав работников и с планированием своего рабочего времени и времени отдыха", - сказал он в приветственном слове участниками форума "Открытые инновации".
"В России начата корректировка трудового законодательства по новым формам занятности. И по мере развития цифровых технологий такая корректировка продолжится", - отметил он.
Медведе добавил, что все озвученные в этом плане идеи "должны оставаться в сфере обсуждения, включая и идею четвырехдневной рабочей недели".
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