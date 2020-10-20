Медведев призвал продолжить обсуждение перехода на четырехдневку

"Наиболее безболезненно прошли или проходят кризис работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости. Но это можно сделать только там, где это возможно. Такие специалисты позволяют своим компаниям быстро и качественно адаптироваться к изменившимся условиям. С другой стороны, на удаленке возникло и много трудностей, связанных с защитой прав работников и с планированием своего рабочего времени и времени отдыха", - сказал он в приветственном слове участниками форума "Открытые инновации".