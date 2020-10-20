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Медведев призвал продолжить обсуждение перехода на четырехдневку
Идеи по корректировки трудового законодательства, включая переход на четырехдневную рабочую неделю, должны оставаться в процессе обсуждения, заявил... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:46
2020-10-20T15:01
россия
дмитрий медведев
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Идеи по корректировки трудового законодательства, включая переход на четырехдневную рабочую неделю, должны оставаться в процессе обсуждения, заявил зампредседателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."В России начата корректировка трудового законодательства по новым формам занятности. И по мере развития цифровых технологий такая корректировка продолжится", - отметил он.Медведе добавил, что все озвученные в этом плане идеи "должны оставаться в сфере обсуждения, включая и идею четвырехдневной рабочей недели".
https://ria.ru/20200921/onischenko-1577530330.html
У него надо отобрать комп.
24
Ему давно уже пора доверить вести Дом-2, там он станет лучшим ведущим! Ну разве что Бузову не затмит...но это не точно...
18
10
россия
РИА Новости
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россия, дмитрий медведев, общество

Медведев призвал продолжить обсуждение перехода на четырехдневку

14:46 20.10.2020 (обновлено: 15:01 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Идеи по корректировки трудового законодательства, включая переход на четырехдневную рабочую неделю, должны оставаться в процессе обсуждения, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Наиболее безболезненно прошли или проходят кризис работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости. Но это можно сделать только там, где это возможно. Такие специалисты позволяют своим компаниям быстро и качественно адаптироваться к изменившимся условиям. С другой стороны, на удаленке возникло и много трудностей, связанных с защитой прав работников и с планированием своего рабочего времени и времени отдыха", - сказал он в приветственном слове участниками форума "Открытые инновации".
"В России начата корректировка трудового законодательства по новым формам занятности. И по мере развития цифровых технологий такая корректировка продолжится", - отметил он.
Медведе добавил, что все озвученные в этом плане идеи "должны оставаться в сфере обсуждения, включая и идею четвырехдневной рабочей недели".
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 09:26
Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России
 
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РоссияДмитрий МедведевОбщество
 
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