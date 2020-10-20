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Виртуальное путешествие: бизнесмен из Обнинска хочет покорить Сингапур
Предприниматель из Обнинска Максим Козлов почти 10 лет занимается изучением поведения людей в интернете. Его компания "Фабрика Юзабилити" тестирует сайты,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:29
2020-10-20T12:29
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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Предприниматель из Обнинска Максим Козлов почти 10 лет занимается изучением поведения людей в интернете. Его компания "Фабрика Юзабилити" тестирует сайты, приложения и лендинги на предмет удобства использования. Максим называет нынешний год, как ни парадоксально, одним из лучших для своего бизнеса. А в ближайшее время вместе со вторым акционером намерен вывести компанию на сингапурский рынок. Вместе с партнером Максим Козлов основал свое предприятие в 2011 году, а через четыре года уже начал работать с крупными клиентами. Сегодня это двое акционеров и еще 22 сотрудника в Обнинске – специалисты здесь ничуть не хуже, а стоимость работы не такая высокая, как в Москве. По словам Максима, большая часть заказчиков исследований – это российские компании, но есть клиенты из Азербайджана, Армении, Казахстана и Белоруссии. Если вы участвуете в исследовании, то вам приходит ссылка. "Сначала идет стандартный набор вопросов, дальше вас отправляют, например, на сайт банка и дают задание: найти предложение по какой-то дебетовой карточке с определенными параметрами. Верным ответом будет найденная страница", – поясняет Максим.Респонденты делятся своими наблюдениями: просто или сложно было перемещаться по сайту и находить нужные товары, с какими проблемами они столкнулись. Заказчик получает подробный отчет со всеми записями и своеобразными картами передвижений участников теста по страницам. Все это потом позволяет компаниям исправлять недочеты и делать использование сайтов простым и комфортным. Максим считает, что к таким тестированиям необходимо привлекать как можно больше людей. Эксперименты не должны превращаться для участника в ежедневную рутину. По его словам, респонденты набираются разными способами, но в итоге охват огромный – около полутора миллионов человек по всей России. По его словам, позитивные изменения после итогового отчета происходят всегда, но есть кейсы, которым предприниматель гордится особенно. "Например, одна уральская телекоммуникационная компания после нашего исследования радикально поменяла свой сайт, и конверсия у них выросла в три раза", — делится предприниматель. Максим говорит, что нынешний год, несмотря на пандемию коронавируса, для компании оказался удачным. "Мы увидели, что наш продукт стал еще более востребованным с учетом специфики проведения тестов. Люди переходят в дистанционный формат. Встречаться с клиентами становится сложнее, и наш инструмент оказался более актуальным. В процессе работы весной возникли некоторые идеи и задумки, которые сейчас хотим реализовать", — поясняет владелец компании. Для воплощения в жизнь новых планов и целей Максим Козлов обратился за оборотным кредитом в <a href="https://mspbank.ru/credit/oborot-credit/" target="_blank">МСП Банк</a>. Все оформление проходило дистанционно: Максим живет и работает в Обнинске, а ближайшее отделение <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank">МСП Банка</a> находится в Туле. Через электронную систему предприниматель оформил и заявку и получил кредит, отдельным бонусом стала ставка для компаний-"газелей", к которым относится "Фабрика Юзабилити", она составляет 7,75% годовых. Полученные деньги теперь пойдут на маркетинг и создание новых продуктов. Помимо этого, предприниматель пытается начать работать в Сингапуре. "Азиатский рынок растет, плюс у России есть торговое соглашение с Сингапуром, российским компаниям там рады. Сейчас мы заняты "разведкой", пытаемся понять, как там продавать наш продукт и кому. Начинаем общаться с потенциальными клиентами", — заключает Максим Козлов.
https://ria.ru/20201012/bukhgalter-1579031081.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

Виртуальное путешествие: бизнесмен из Обнинска хочет покорить Сингапур

12:29 20.10.2020
 
© Фото предоставлено Максимом КозловымПредприниматель из Обнинска Максим Козлов
Предприниматель из Обнинска Максим Козлов - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото предоставлено Максимом Козловым
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Предприниматель из Обнинска Максим Козлов почти 10 лет занимается изучением поведения людей в интернете. Его компания "Фабрика Юзабилити" тестирует сайты, приложения и лендинги на предмет удобства использования. Максим называет нынешний год, как ни парадоксально, одним из лучших для своего бизнеса. А в ближайшее время вместе со вторым акционером намерен вывести компанию на сингапурский рынок.
Вместе с партнером Максим Козлов основал свое предприятие в 2011 году, а через четыре года уже начал работать с крупными клиентами. Сегодня это двое акционеров и еще 22 сотрудника в Обнинске – специалисты здесь ничуть не хуже, а стоимость работы не такая высокая, как в Москве. По словам Максима, большая часть заказчиков исследований – это российские компании, но есть клиенты из Азербайджана, Армении, Казахстана и Белоруссии.
"Это большие интернет-магазины, крупные банки. Задача юзабилити тестирования состоит в том, чтобы понять, где у пользователя возникают трудности при использовании сайта или мобильного приложения. Во время теста мы стараемся все делать в реальном времени. С помощью специальных браузерных расширений или видео-приложения фиксируем действия участника теста. Это помогает понять, какие возникают вопросы и сложности", – рассказывает предприниматель.
Если вы участвуете в исследовании, то вам приходит ссылка. "Сначала идет стандартный набор вопросов, дальше вас отправляют, например, на сайт банка и дают задание: найти предложение по какой-то дебетовой карточке с определенными параметрами. Верным ответом будет найденная страница", – поясняет Максим.
© Depositphotos / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Depositphotos / Vadmary
Девушка со смартфоном
Респонденты делятся своими наблюдениями: просто или сложно было перемещаться по сайту и находить нужные товары, с какими проблемами они столкнулись. Заказчик получает подробный отчет со всеми записями и своеобразными картами передвижений участников теста по страницам. Все это потом позволяет компаниям исправлять недочеты и делать использование сайтов простым и комфортным.
Максим считает, что к таким тестированиям необходимо привлекать как можно больше людей. Эксперименты не должны превращаться для участника в ежедневную рутину. По его словам, респонденты набираются разными способами, но в итоге охват огромный – около полутора миллионов человек по всей России.

"В этой работе меня привлекают, прежде всего, две вещи. Первое - мне интересно исследовать поведение клиентов. Второе – это малые затраты и большой эффект. Такое тестирование стоит относительно недорого, но приводит к позитивным изменениям ключевых показателей бизнеса. Это классный оптимизационный инструмент", — говорит Максим.

По его словам, позитивные изменения после итогового отчета происходят всегда, но есть кейсы, которым предприниматель гордится особенно. "Например, одна уральская телекоммуникационная компания после нашего исследования радикально поменяла свой сайт, и конверсия у них выросла в три раза", — делится предприниматель.
Максим говорит, что нынешний год, несмотря на пандемию коронавируса, для компании оказался удачным. "Мы увидели, что наш продукт стал еще более востребованным с учетом специфики проведения тестов. Люди переходят в дистанционный формат. Встречаться с клиентами становится сложнее, и наш инструмент оказался более актуальным. В процессе работы весной возникли некоторые идеи и задумки, которые сейчас хотим реализовать", — поясняет владелец компании.
© Фото предоставлено Максимом КозловымПредприниматель из Обнинска Максим Козлов
Предприниматель из Обнинска Максим Козлов - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото предоставлено Максимом Козловым
Предприниматель из Обнинска Максим Козлов
Для воплощения в жизнь новых планов и целей Максим Козлов обратился за оборотным кредитом в МСП Банк. Все оформление проходило дистанционно: Максим живет и работает в Обнинске, а ближайшее отделение МСП Банка находится в Туле. Через электронную систему предприниматель оформил и заявку и получил кредит, отдельным бонусом стала ставка для компаний-"газелей", к которым относится "Фабрика Юзабилити", она составляет 7,75% годовых. Полученные деньги теперь пойдут на маркетинг и создание новых продуктов.
Помимо этого, предприниматель пытается начать работать в Сингапуре. "Азиатский рынок растет, плюс у России есть торговое соглашение с Сингапуром, российским компаниям там рады. Сейчас мы заняты "разведкой", пытаемся понять, как там продавать наш продукт и кому. Начинаем общаться с потенциальными клиентами", — заключает Максим Козлов.
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