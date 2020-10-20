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https://ria.ru/20201020/bezrabotitsa-1580718854.html
Росстат рассказал о ситуации с безработицей
Общая безработица в России в сентябре снизилась до 6,3% с 6,4% в августе, при этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T19:16
2020-10-20T19:16
международная организация труда
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Общая безработица в России в сентябре снизилась до 6,3% с 6,4% в августе, при этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,7 миллиона человек, следует из данных оперативного доклада <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>.Снижение общей безработицы в РФ произошло впервые за время пандемии коронавируса. В январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале - 4,6%, в марте - 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%, в мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%, в августе - 6,4%.Безработица превысила 6% в 2020 году в мае, до этого последний раз безработица в РФ на данном уровне была зарегистрирована весной 2016 года. Уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум - 4,3%."В сентябре 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnaja_organizacija_truda/" target="_blank" data-auto="true">Международной организацией труда</a>)", - говорится в документе Росстата.При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным <a href="http://ria.ru/organization_Rostrud/" target="_blank" data-auto="true">Роструда</a>, 3,7 миллиона человек, в том числе 3,3 миллиона человек получали пособие по безработице.Общая численность безработных в сентябре по сравнению с августом текущего года снизилась на 31 тысячу человек, или на 0,7%; по сравнению с же сентябрем 2019 года выросла на 41,7%. В то же время, количество официально зарегистрированных безработных за месяц увеличилось на 43 тысячи человек, или на 1,2%; по сравнению с сентябрем прошлого года - в 5,5 раза (с 666 тысяч человек).Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
https://ria.ru/20201020/posobiya-1580621136.html
https://ria.ru/20201015/bezrabotitsa-1579984677.html
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международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Росстат рассказал о ситуации с безработицей

19:16 20.10.2020
 
© Фото : Федеральная служба государственной статистикиЗдание Федеральной службы государственной статистики
Здание Федеральной службы государственной статистики - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : Федеральная служба государственной статистики
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Общая безработица в России в сентябре снизилась до 6,3% с 6,4% в августе, при этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,7 миллиона человек, следует из данных оперативного доклада Росстата.
Снижение общей безработицы в РФ произошло впервые за время пандемии коронавируса. В январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале - 4,6%, в марте - 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%, в мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%, в августе - 6,4%.
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Безработица превысила 6% в 2020 году в мае, до этого последний раз безработица в РФ на данном уровне была зарегистрирована весной 2016 года. Уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум - 4,3%.
"В сентябре 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организацией труда)", - говорится в документе Росстата.
При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, 3,7 миллиона человек, в том числе 3,3 миллиона человек получали пособие по безработице.
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Общая численность безработных в сентябре по сравнению с августом текущего года снизилась на 31 тысячу человек, или на 0,7%; по сравнению с же сентябрем 2019 года выросла на 41,7%. В то же время, количество официально зарегистрированных безработных за месяц увеличилось на 43 тысячи человек, или на 1,2%; по сравнению с сентябрем прошлого года - в 5,5 раза (с 666 тысяч человек).
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
 
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Международная организация трудаФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
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