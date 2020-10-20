https://ria.ru/20201020/belorussiya-1580714092.html

США отказались признавать Белоруссию рыночной экономикой

Белоруссия остается нерыночной экономикой, определило во вторник министерство торговли США в ответ на просьбу властей Белоруссии пересмотреть этот статус,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:49

2020-10-20T18:49

2020-10-20T18:52

протесты в белоруссии

министерство торговли сша

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> остается нерыночной экономикой, определило во вторник <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_torgovli_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерство торговли США</a> в ответ на просьбу властей Белоруссии пересмотреть этот статус, говорится в сообщении ведомства."Сегодня министерство торговли США объявило о решении, что Белоруссия остается страной с нерыночной экономикой в соответствии с антидемпинговым законодательством <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. В результате этого решения минторговли продолжит относиться к Белоруссии как к нерыночной экономике с точки зрения расчета демпинговых границ в антидемпинговых делах министерства", - сказано в пресс-релизе.Власти Белоруссии обратились с просьбой провести переоценку этого статуса в связи с пересмотром США антидемпинговых указов в отношении импорта стальной арматуры и катанки из стальных сплавов из Белоруссии, уточняется в документе. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577684111.html

Чебурашка у которого нет друзей Да уж, навешивать статусы это великая миссия! Кто если не они? 15

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белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство торговли сша, белоруссия, сша, в мире