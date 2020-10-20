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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201020/belorussiya-1580714092.html
США отказались признавать Белоруссию рыночной экономикой
Белоруссия остается нерыночной экономикой, определило во вторник министерство торговли США в ответ на просьбу властей Белоруссии пересмотреть этот статус,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T18:49
2020-10-20T18:52
протесты в белоруссии
министерство торговли сша
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> остается нерыночной экономикой, определило во вторник <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_torgovli_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерство торговли США</a> в ответ на просьбу властей Белоруссии пересмотреть этот статус, говорится в сообщении ведомства."Сегодня министерство торговли США объявило о решении, что Белоруссия остается страной с нерыночной экономикой в соответствии с антидемпинговым законодательством <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. В результате этого решения минторговли продолжит относиться к Белоруссии как к нерыночной экономике с точки зрения расчета демпинговых границ в антидемпинговых делах министерства", - сказано в пресс-релизе.Власти Белоруссии обратились с просьбой провести переоценку этого статуса в связи с пересмотром США антидемпинговых указов в отношении импорта стальной арматуры и катанки из стальных сплавов из Белоруссии, уточняется в документе. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577684111.html
Да уж, навешивать статусы это великая миссия! Кто если не они?
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белоруссия
сша
РИА Новости
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министерство торговли сша, белоруссия, сша, в мире

США отказались признавать Белоруссию рыночной экономикой

18:49 20.10.2020 (обновлено: 18:52 20.10.2020)
 
© AP Photo / TUT.byУчастники форума в Минске с флагами Белоруссии во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко
Участники форума в Минске с флагами Белоруссии во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / TUT.by
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ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Белоруссия остается нерыночной экономикой, определило во вторник министерство торговли США в ответ на просьбу властей Белоруссии пересмотреть этот статус, говорится в сообщении ведомства.
"Сегодня министерство торговли США объявило о решении, что Белоруссия остается страной с нерыночной экономикой в соответствии с антидемпинговым законодательством США. В результате этого решения минторговли продолжит относиться к Белоруссии как к нерыночной экономике с точки зрения расчета демпинговых границ в антидемпинговых делах министерства", - сказано в пресс-релизе.
Власти Белоруссии обратились с просьбой провести переоценку этого статуса в связи с пересмотром США антидемпинговых указов в отношении импорта стальной арматуры и катанки из стальных сплавов из Белоруссии, уточняется в документе.
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