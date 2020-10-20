https://ria.ru/20201020/belorussiya-1580708090.html

Боррель пообещал продолжить изоляцию белорусских властей

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европарламента, заверил их, что ЕС продолжит активную поддержку белорусской... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:19

2020-10-20T18:19

2020-10-20T18:19

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

жозеп боррель

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Глава дипломатии Европейского союза <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>, выступая перед депутатами <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a>, заверил их, что ЕС продолжит активную поддержку белорусской оппозиции и изоляцию властей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Вы можете быть уверены, что мы продолжим нашу финансовую и политическую поддержку белорусского народа, гражданского общества и независимых медиа всеми способами. Через международное сотрудничество и координацию, стремясь поддерживать СМИ и изолировать правительство Лукашенко", - сказал Боррель.Ранее Боррель также сообщил, что работа над новым пакетом санкций по Белоруссии, который включит и президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, пройдет быстро, никто из государств-членов не выразил никаких возражений.Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембурге</a> в 12 октября дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и президент страны Александр Лукашенко.Боррель пояснил ранее, что в ЕС считают, что Лукашенко не готов к внутреннему диалогу с оппозицией. Он добавил, что надеется, что санкции в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого потребовалось полтора месяца.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюссель</a> ввел 2 октября индивидуальные допсанкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в санкционные списки ЕС включен не был. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580066921.html

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

alnoor1953 Главный пень 'боррель' "обещает" :) Пеньки европейского союза не возражают. Главное зарплата. И регулярно :) 23

Руслан Якубик Молодец! Это укрепит Белоруссию! 19

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире