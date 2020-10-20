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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201020/belorussiya-1580708090.html
Боррель пообещал продолжить изоляцию белорусских властей
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европарламента, заверил их, что ЕС продолжит активную поддержку белорусской... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T18:19
2020-10-20T18:19
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
жозеп боррель
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Глава дипломатии Европейского союза <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>, выступая перед депутатами <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a>, заверил их, что ЕС продолжит активную поддержку белорусской оппозиции и изоляцию властей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Вы можете быть уверены, что мы продолжим нашу финансовую и политическую поддержку белорусского народа, гражданского общества и независимых медиа всеми способами. Через международное сотрудничество и координацию, стремясь поддерживать СМИ и изолировать правительство Лукашенко", - сказал Боррель.Ранее Боррель также сообщил, что работа над новым пакетом санкций по Белоруссии, который включит и президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, пройдет быстро, никто из государств-членов не выразил никаких возражений.Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембурге</a> в 12 октября дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и президент страны Александр Лукашенко.Боррель пояснил ранее, что в ЕС считают, что Лукашенко не готов к внутреннему диалогу с оппозицией. Он добавил, что надеется, что санкции в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого потребовалось полтора месяца.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюссель</a> ввел 2 октября индивидуальные допсанкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в санкционные списки ЕС включен не был. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580066921.html
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html
Главный пень 'боррель' "обещает" :) Пеньки европейского союза не возражают. Главное зарплата. И регулярно :)
23
Молодец! Это укрепит Белоруссию!
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белоруссия
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жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Боррель пообещал продолжить изоляцию белорусских властей

18:19 20.10.2020
 
© REUTERS / StringerДемонстрант несет плакат с изображением президента Беларуси Александра Лукашенко во время митинга оппозиции в Минске
Демонстрант несет плакат с изображением президента Беларуси Александра Лукашенко во время митинга оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европарламента, заверил их, что ЕС продолжит активную поддержку белорусской оппозиции и изоляцию властей Белоруссии.
"Вы можете быть уверены, что мы продолжим нашу финансовую и политическую поддержку белорусского народа, гражданского общества и независимых медиа всеми способами. Через международное сотрудничество и координацию, стремясь поддерживать СМИ и изолировать правительство Лукашенко", - сказал Боррель.
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 10:25Протесты в Белоруссии
Белоруссия объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя
Ранее Боррель также сообщил, что работа над новым пакетом санкций по Белоруссии, который включит и президента Александра Лукашенко, пройдет быстро, никто из государств-членов не выразил никаких возражений.
Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в Люксембурге в 12 октября дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и президент страны Александр Лукашенко.
Боррель пояснил ранее, что в ЕС считают, что Лукашенко не готов к внутреннему диалогу с оппозицией. Он добавил, что надеется, что санкции в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого потребовалось полтора месяца.
Участники форума в Минске с флагами Белоруссии во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Положить конец кризису". Чего Европа ждет от Лукашенко
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Брюссель ввел 2 октября индивидуальные допсанкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в санкционные списки ЕС включен не был.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 08:00
ЕС и США: пусть Польша сама разгребает свои проблемы с Белоруссией
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
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