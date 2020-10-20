https://ria.ru/20201020/bastiony-trilistnika-pervyy-pusk-rakety-oniks-s-zemli-aleksandry-1580642772.html
"Бастионы" "трилистника": первый пуск ракеты "Оникс" с Земли Александры
С военной базы "Арктический трилистник" впервые совершен пуск крылатой противокорабельной ракеты "Оникс". Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Северного флота произвели пуск с острова Земля Александры.
2020-10-20T14:00
2020-10-20T14:00
2020-10-20T14:28
ракеты
баренцево море
министерство обороны рф (минобороны рф)
видео
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Целью для ракеты стало судно-мишень, установленное в Баренцевом море на расстоянии почти в 200 километров от места пуска. Ракетные стрельбы проходят в рамках контрольной проверки подразделений флота по итогам летнего периода обучения.
баренцево море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Бастионы" "трилистника": первый пуск ракеты "Оникс" с Земли Александры
С военной базы "Арктический трилистник" впервые совершен пуск крылатой противокорабельной ракеты "Оникс". Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Северного флота произвели пуск с острова Земля Александры. Целью для ракеты стало судно-мишень, установленное в Баренцевом море на расстоянии почти в 200 км от места пуска. Ракетные стрельбы проходят в рамках контрольной проверки подразделений флота по итогам летнего периода обучения.
2020-10-20T14:00
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PT0M19S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, ракеты, баренцево море, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
"Бастионы" "трилистника": первый пуск ракеты "Оникс" с Земли Александры
14:00 20.10.2020 (обновлено: 14:28 20.10.2020)
С военной базы "Арктический трилистник" впервые совершен пуск крылатой противокорабельной ракеты "Оникс". Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Северного флота произвели пуск с острова Земля Александры.