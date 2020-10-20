https://ria.ru/20201020/bastiony-trilistnika-pervyy-pusk-rakety-oniks-s-zemli-aleksandry-1580642772.html

"Бастионы" "трилистника": первый пуск ракеты "Оникс" с Земли Александры

С военной базы "Арктический трилистник" впервые совершен пуск крылатой противокорабельной ракеты "Оникс". Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Северного флота произвели пуск с острова Земля Александры.

2020-10-20T14:00

2020-10-20T14:00

2020-10-20T14:28

ракеты

баренцево море

министерство обороны рф (минобороны рф)

видео

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Целью для ракеты стало судно-мишень, установленное в Баренцевом море на расстоянии почти в 200 километров от места пуска. Ракетные стрельбы проходят в рамках контрольной проверки подразделений флота по итогам летнего периода обучения.

баренцево море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Бастионы" "трилистника": первый пуск ракеты "Оникс" с Земли Александры С военной базы "Арктический трилистник" впервые совершен пуск крылатой противокорабельной ракеты "Оникс". Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Северного флота произвели пуск с острова Земля Александры. Целью для ракеты стало судно-мишень, установленное в Баренцевом море на расстоянии почти в 200 км от места пуска. Ракетные стрельбы проходят в рамках контрольной проверки подразделений флота по итогам летнего периода обучения. 2020-10-20T14:00 true PT0M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, ракеты, баренцево море, министерство обороны рф (минобороны рф), видео