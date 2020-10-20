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МСП Банк профинансирует строительство паротурбинной установки для "СУМЗ"
МСП Банк выдал компании "Штарк Энерджи Ревда" кредит на 531,1 миллиона рублей на строительство паротурбинной установки (ПТУ) для энергоснабжения... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:12
2020-10-20T11:12
корпорация мсп
мсп банк
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a> выдал компании "Штарк Энерджи Ревда" кредит на 531,1 миллиона рублей на строительство паротурбинной установки (ПТУ) для энергоснабжения Среднеуральского медеплавильного завода (ОАО "СУМЗ"), сообщает пресс-служба банка. Финансирование предоставлено по ставке 8,25% годовых на 10 лет в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП на сумму 371 миллион рублей. По данным пресс-службы, общая стоимость проекта составит около 700 миллионов рублей. Как ожидается, новая установка позволит заводу удовлетворить растущие потребности в энергии, снизить расходы за закупку энергии на рынке и повысить эффективность производства.Плановый ввод ПТУ в эксплуатацию намечен на осень 2021 года. Установка будет построена на территории ОАО "СУМЗ" в городе Ревда Свердловской области. Электрическая мощность паротурбинной установки составит 7,5 мегаватта, что позволит предоставлять заказчику 53,5 миллиона киловатт часов электроэнергии и 35 тысяч гигакалорий тепловой энергии.Группа компаний "Штарк", созданная в 2006 году, специализируется на реализации проектов и комплексных решений по поставке горно-шахтного, энергетического и другого технологического оборудования, производственных комплексов карьерной техники."СУМЗ" – ведущее предприятие холдинга УГМК по производству черновой меди. Предприятие является вторым по величине производителем серной кислоты и олеума в России.
https://ria.ru/20201015/sekyuritizatsiya-1580012237.html
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корпорация мсп, мсп банк, экономика

МСП Банк профинансирует строительство паротурбинной установки для "СУМЗ"

11:12 20.10.2020
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. МСП Банк выдал компании "Штарк Энерджи Ревда" кредит на 531,1 миллиона рублей на строительство паротурбинной установки (ПТУ) для энергоснабжения Среднеуральского медеплавильного завода (ОАО "СУМЗ"), сообщает пресс-служба банка.
Финансирование предоставлено по ставке 8,25% годовых на 10 лет в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП на сумму 371 миллион рублей.
МСП банк - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 19:04
МСП Банк завершил секьюритизацию собственного портфеля кредитов МСП
По данным пресс-службы, общая стоимость проекта составит около 700 миллионов рублей. Как ожидается, новая установка позволит заводу удовлетворить растущие потребности в энергии, снизить расходы за закупку энергии на рынке и повысить эффективность производства.
Плановый ввод ПТУ в эксплуатацию намечен на осень 2021 года. Установка будет построена на территории ОАО "СУМЗ" в городе Ревда Свердловской области. Электрическая мощность паротурбинной установки составит 7,5 мегаватта, что позволит предоставлять заказчику 53,5 миллиона киловатт часов электроэнергии и 35 тысяч гигакалорий тепловой энергии.
Группа компаний "Штарк", созданная в 2006 году, специализируется на реализации проектов и комплексных решений по поставке горно-шахтного, энергетического и другого технологического оборудования, производственных комплексов карьерной техники.
"СУМЗ" – ведущее предприятие холдинга УГМК по производству черновой меди. Предприятие является вторым по величине производителем серной кислоты и олеума в России.
 
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Корпорация МСПМСП БанкЭкономика
 
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