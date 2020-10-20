https://ria.ru/20201020/baginskaya-1580721697.html

Лукашенко заступился за 73-летнюю оппозиционерку Багинскую

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил "не забирать с улицы" 73-летнюю активистку Нину Багинскую, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T19:37

2020-10-20T19:37

2020-10-20T22:48

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> попросил "не забирать с улицы" 73-летнюю активистку Нину Багинскую, сообщил <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет", — сказал президент.Лукашенко также заявил в шутку, что помнит оппозиционерку "еще работающей в службе безопасности Позняка".Он подчеркнул, что взгляды женщины расходятся с его собственными, а также назвал Багинскую убежденным человеком. По словам президента, в случае пропажи пенсионерки у оппозиции "исчезнут декорации".Активистка Нина Багинская стала известной благодаря постоянному участию в митингах в Белоруссии. Беспорядки начались в стране после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. Оппозиция не признает результаты голосования и считает победительницей выборов <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, которая сейчас находится в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>. Акции протеста в Белоруссии продолжаются до сих пор. Сторонники действующего главы государства, инаугурация которого состоялась 23 сентября, также проводят уличные мероприятия в его поддержку.

https://ria.ru/20201020/tikhanovskaya-1580652403.html

egorka.popov.61 Омерзительная русофобка. 28

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире