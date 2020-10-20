Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201020/baginskaya-1580721697.html
Лукашенко заступился за 73-летнюю оппозиционерку Багинскую
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил "не забирать с улицы" 73-летнюю активистку Нину Багинскую, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T19:37
2020-10-20T22:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577488495_0:51:1547:921_1400x0_80_0_0_d37edf423437045e2c02e92f432a0899.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> попросил "не забирать с улицы" 73-летнюю активистку Нину Багинскую, сообщил <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет", — сказал президент.Лукашенко также заявил в шутку, что помнит оппозиционерку "еще работающей в службе безопасности Позняка".Он подчеркнул, что взгляды женщины расходятся с его собственными, а также назвал Багинскую убежденным человеком. По словам президента, в случае пропажи пенсионерки у оппозиции "исчезнут декорации".Активистка Нина Багинская стала известной благодаря постоянному участию в митингах в Белоруссии. Беспорядки начались в стране после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. Оппозиция не признает результаты голосования и считает победительницей выборов <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, которая сейчас находится в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>. Акции протеста в Белоруссии продолжаются до сих пор. Сторонники действующего главы государства, инаугурация которого состоялась 23 сентября, также проводят уличные мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20201020/tikhanovskaya-1580652403.html
Омерзительная русофобка.
28
8
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577488495_128:0:1421:970_1400x0_80_0_0_819f0e1ee273f01b18183e05c4e2f666.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заступился за 73-летнюю оппозиционерку Багинскую

19:37 20.10.2020 (обновлено: 22:48 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Активистка Нина Багинская на марше оппозиции в Минске
 Активистка Нина Багинская на марше оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил "не забирать с улицы" 73-летнюю активистку Нину Багинскую, сообщил Sputnik Беларусь.
"Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет", — сказал президент.
Лукашенко также заявил в шутку, что помнит оппозиционерку "еще работающей в службе безопасности Позняка".
Он подчеркнул, что взгляды женщины расходятся с его собственными, а также назвал Багинскую убежденным человеком. По словам президента, в случае пропажи пенсионерки у оппозиции "исчезнут декорации".
Активистка Нина Багинская стала известной благодаря постоянному участию в митингах в Белоруссии. Беспорядки начались в стране после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. Оппозиция не признает результаты голосования и считает победительницей выборов Светлану Тихановскую, которая сейчас находится в Литве.
Акции протеста в Белоруссии продолжаются до сих пор. Сторонники действующего главы государства, инаугурация которого состоялась 23 сентября, также проводят уличные мероприятия в его поддержку.
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 14:36Протесты в Белоруссии
"Осталось пять дней". Тихановская обратилась к белорусским силовикам
 
Обсудить8
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
22:53СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя
22:41В Армении назвали военные действия Азербайджана в Карабахе позором
22:36Во Франции умерло наибольшее число пациентов с COVID-19 с мая
22:28Экс-сотрудники разведки США обвинили Россию в кампании против Байдена
Лента новостейМолния