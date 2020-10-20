https://ria.ru/20201020/armiya-1580614445.html

"Известия": Минфин предложил сократить в армии 100 тысяч должностей

Минфин подготовил проект реформы Вооруженных сил, предусматривающий оптимизацию расходов, в том числе сокращение численности военнослужащих на 10 процентов,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:10

2020-10-20T12:10

2020-10-20T12:10

евгений бурдинский

вооруженные силы рф

игорь коротченко

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

дмитрий саблин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156023/33/1560233373_0:0:3194:1796_1400x0_80_0_0_88cd18e4f93e021f9f52a38c95a31ddb.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости</strong>. Минфин подготовил проект реформы Вооруженных сил, предусматривающий оптимизацию расходов, в том числе сокращение численности военнослужащих на 10 процентов, пишет газета <a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Известия"</a>.Соответствующий документ министерство направило в Совет безопасности России. Источники издания в <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Минобороны</a> также подтвердили, что ведомство получило эти предложения.Одна из инициатив <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank">Минфина</a> — сокращение штатной численности военнослужащих на 10 процентов. Как отмечает газета, речь может идти о ликвидации около 100 тысяч должностей. Сделать это предлагается счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.Кроме того, Минфин предлагает увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсацией. А при досрочном расторжении контракта военнослужащий обязан будет возместить стоимость военной формы.Еще одну возможность для экономии ведомство видит в питании военнослужащих — контрактников предлагается обеспечивать им только во время боевого дежурства и на полевых выходах.Помимо этого, в документе говорится об исключении из законодательства нормы о ежегодном увеличении военной пенсии на два процента сверх уровня инфляции. Еще одно предложение касается увеличения до 25 лет срока выслуги, необходимый для начисления пенсии, причем из этого периода исключат годы обучения в военном вузе."Мелочная экономия"Предложение Минфина раскритиковали в Госдуме. По мнению главы группы дружбы между парламентами России и Сирии, первого заместителя председателя "Боевого братства" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Sablin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Саблина</a>, эту идею трудно назвать продуманной. Он отметил, что Минфин выступил с такой инициативой в то время, когда президент США Дональд Трамп намерен вложить в в развитие американской армии два с половиной миллиона долларов, а к российским границам стягиваются силы НАТО."Самое время начать реформы, ущемляющие и унижающие наших солдат, офицеров и генералов", — заметил Саблин. Он вспомнил известный анекдот о мальчике, который обменял отцовский кортик на модные часы. "Отец спросил его: "И что ты сделаешь, если на наш дом нападут, будут угрожать сестре, матери? Выйдешь и скажешь: "Московское время шесть часов?" Хочется задать вопрос — который час на часах Минфина?" — заключил парламентарий.Первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин (ЛДПР) также отрицательно отнесся к идее Минфина. В беседе с радио <a href="https://govoritmoskva.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> он отметил, что с документами пока не ознакомился, потому что в Госдуму они еще не поступали.Тем не менее, подчеркнул депутат, позиция фракции ЛДПР заключается в том, что она не поддерживает сокращение расходов на оборону."Не отвечает реалиям" Инициативу Минфина прокомментировал также военный эксперт <a href="http://ria.ru/person_Igor_Korotchenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Коротченко</a>. По его мнению, сокращать армию сейчас не было бы рационально.По его мнению, нынешняя структура Вооруженных сил оптимальна, чтобы парировать все существующие угрозы, а также те, которые могут возникнуть в ближайшей исторической перспективе.Осенний призывС 1 октября в России стартовал осенний призыв. Он пройдет во всех 85 регионах."В войска планируется направить осенью текущего года 128 тысяч человек", — заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Burdinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Бурдинский</a>. Он отметил, что призыв касается также отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним, откуда новобранцев призывают на службу только раз в год. Речь идет о Коми, Красноярском, Камчатском и Пермском краях, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областях, а также Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах.Призыв проведут с учетом всех требований по борьбе с пандемией коронавируса.С 1 января 2018 года штатная численность российских Вооруженных сил составляет 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

https://ria.ru/20201015/byudzhet-1579939536.html

https://ria.ru/20200916/minfin-1577360417.html

https://ria.ru/20200917/shoygu-1577376045.html

https://ria.ru/20200811/1575630758.html

https://ria.ru/20201001/prizyv-1577930050.html

Влад Антилибер Происхождением этой глупой идеи должна ФСБ заняться. Возникает ощущение, что что авторы идеи с головой не дружат. Я понимаю, если - бы в мире сейчас была тишь и гладь, то можно было-бы рассматривать идеи сокращения силовых структур. Но когда мир стоит на грани большой войны и против нас явно сгущаются тучи по всем направлениям, то даже вброс такой идеи является провокацией. 267

Владимир Куровский Лучше кол-во госслужащих сократите в 2-3 раза и пускай переквалифицируются в медики. Больше толку будет! 158

67

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений бурдинский, вооруженные силы рф, игорь коротченко, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий саблин, безопасность