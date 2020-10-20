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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/antitela-1580735571.html
Гинцбург назвал категории людей со слабой выработкой антител к COVID-19
РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T21:41
2020-10-20T21:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
здоровье - общество
воз
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. </strong>Глава центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank">Александр Гинцбург</a> в беседе с РИА Новости призвал россиян не употреблять алкоголь в период вакцинации.Специалист объяснил, что спирт плохо влияет на выработку антител.Гинцбург отметил, что на выработку антител пагубно влияют любые спиртные напитки, включая вино и пиво.Кроме того, рассказал он, на реакцию организма на препарат также влияет возраст пациентов. Это обусловлено менее активной реакцией иммунной системы.Массовая вакцинация По словам Гинцбурга, массовая вакцинация россиян по месту жительства может начаться уже в ноябре.К этому времени, уточнил специалист, учителям и медикам уже сделают прививки.На прошлой неделе <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija" target="_blank">Минздрав</a> выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 "Спутник V" на людях старше 60 лет. В сообщении ведомства отмечалось, что в исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента России, примут участие 110 добровольцев. Специалисты рассчитывают, что это позволит в будущем применять вакцину для более пожилых пациентов, которые имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19.Рост числа заразившихся Рост числа заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">СOVID-19</a> Гинцбург связал с "подъемом эпидпроцесса"Пандемия, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, унесла жизни как минимум 1,12 миллиона человек, всего в мире инфицированными оказались около 40 миллионов. В России с марта зафиксировал свыше 1,4 миллиона случаев COVID-19, почти 25 тысяч пациентов погибли, свыше 1,09 миллиона поправились.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество, воз

Гинцбург назвал категории людей со слабой выработкой антител к COVID-19

21:41 20.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ
Сотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости призвал россиян не употреблять алкоголь в период вакцинации.
Специалист объяснил, что спирт плохо влияет на выработку антител.

"Тем, кто хочет провакцинироваться, нужна антиалкогольная кампания", — подчеркнул он.

Гинцбург отметил, что на выработку антител пагубно влияют любые спиртные напитки, включая вино и пиво.
Кроме того, рассказал он, на реакцию организма на препарат также влияет возраст пациентов. Это обусловлено менее активной реакцией иммунной системы.

Массовая вакцинация

По словам Гинцбурга, массовая вакцинация россиян по месту жительства может начаться уже в ноябре.

"Этот час все приближается и приближается, ...с середины ноября, с начала ноября начнут поставлять в гражданский оборот не десятки тысяч, а сотни тысяч доз вакцины", - отметил он.

К этому времени, уточнил специалист, учителям и медикам уже сделают прививки.
На прошлой неделе Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 "Спутник V" на людях старше 60 лет. В сообщении ведомства отмечалось, что в исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента России, примут участие 110 добровольцев. Специалисты рассчитывают, что это позволит в будущем применять вакцину для более пожилых пациентов, которые имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19.

Рост числа заразившихся

Рост числа заболевших СOVID-19 Гинцбург связал с "подъемом эпидпроцесса"

"Вот он продолжается в зависимости от того, какие внешние обстоятельства этот эпидпроцесс сопровождают. Сейчас осень – интерферона стало меньше, чувствительность больше", - сказал он.

Пандемия, по данным ВОЗ, унесла жизни как минимум 1,12 миллиона человек, всего в мире инфицированными оказались около 40 миллионов. В России с марта зафиксировал свыше 1,4 миллиона случаев COVID-19, почти 25 тысяч пациентов погибли, свыше 1,09 миллиона поправились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургЗдоровье - ОбществоВОЗ
 
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