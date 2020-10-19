https://ria.ru/20201019/zhurnalisty-1580553767.html

В Белоруссии еще двоих журналистов арестовали на 15 суток

Двое задержанных во время акции оппозиции в воскресенье в Минске журналистов арестованы судом на 15 суток, сообщила в понедельник Белорусская ассоциация... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T20:39

2020-10-19T20:39

2020-10-19T20:39

протесты в белоруссии

белсат

александр лукашенко

минск

белоруссия

брест

в мире

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<strong>МИНСК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Двое задержанных во время акции оппозиции в воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> журналистов арестованы судом на 15 суток, сообщила в понедельник Белорусская ассоциация журналистов."Журналист Алесь Любенчук, телеканал "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>", наказан 15 сутками ареста. Журналист Артем Майоров, издание "Белорусы и рынок", наказан 15 сутками ареста", - говорится в сообщении ассоциации на ее сайте.Там отмечается, что журналистам были предъявлены обвинения по статье Кодекса об административных правонарушениях о неподчинении требованиям милиции.В сообщении также говорится, что задержанные во время освещения в воскресенье акции оппозиции в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a> фотограф городского сайта "Бинокль" Роман Чмель и внештатный журналист "Брестской газеты" Максим Хлебец до сих пор находятся в изоляторе.Ранее в понедельник ассоциация сообщила, что трем белорусским журналистам, которые были задержаны в субботу в Минске во время освещения несанкционированного уличного протеста студентов, суд назначил большие сроки административного ареста. Так, суд назначил журналисту Onliner Дарье Спевак 13 суток ареста, фотожурналисту Вадиму Замировскому и оператору Всеволоду Зарубину, которые работают для БелаПАН и tut.by, - по 15 суток административного ареста. Журналисты обвинялись в неповиновении требованиям милиции и участии в несанкционированном мероприятии.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/chp-minsk-1577457716.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/semchenko-1577092440.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белсат, александр лукашенко, минск, белоруссия, брест, в мире