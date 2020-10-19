В Белоруссии еще двоих журналистов арестовали на 15 суток
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают участника несанкционированной акции протеста "Партизанский марш" на улице в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 19 окт - РИА Новости. Двое задержанных во время акции оппозиции в воскресенье в Минске журналистов арестованы судом на 15 суток, сообщила в понедельник Белорусская ассоциация журналистов.
"Журналист Алесь Любенчук, телеканал "Белсат", наказан 15 сутками ареста. Журналист Артем Майоров, издание "Белорусы и рынок", наказан 15 сутками ареста", - говорится в сообщении ассоциации на ее сайте.
Там отмечается, что журналистам были предъявлены обвинения по статье Кодекса об административных правонарушениях о неподчинении требованиям милиции.
В сообщении также говорится, что задержанные во время освещения в воскресенье акции оппозиции в Бресте фотограф городского сайта "Бинокль" Роман Чмель и внештатный журналист "Брестской газеты" Максим Хлебец до сих пор находятся в изоляторе.
18 сентября, 17:39В Минске неизвестные сожгли автомобиль журналиста
Ранее в понедельник ассоциация сообщила, что трем белорусским журналистам, которые были задержаны в субботу в Минске во время освещения несанкционированного уличного протеста студентов, суд назначил большие сроки административного ареста. Так, суд назначил журналисту Onliner Дарье Спевак 13 суток ареста, фотожурналисту Вадиму Замировскому и оператору Всеволоду Зарубину, которые работают для БелаПАН и tut.by, - по 15 суток административного ареста. Журналисты обвинялись в неповиновении требованиям милиции и участии в несанкционированном мероприятии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
11 сентября, 14:06Ушедшего летом из "пула" Лукашенко журналиста арестовали в Минске