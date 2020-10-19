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https://ria.ru/20201019/zapakhi-1580491125.html
Перечислены причины потери обоняния
Коронавирусная инфекция является далеко не единственной причиной потери обоняния, заявил в эфире радио Sputnik отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:55
2020-10-19T17:39
распространение нового коронавируса
владимир зайцев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Коронавирусная инфекция является далеко не единственной причиной потери обоняния, заявил в эфире <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">радио Sputnik</a> отоларинголог, кандидат медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_vladimir-zaytsev1/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зайцев</a>."У людей с простудными заболеваниями полости носа, такими как острый или хронический ринит, при воспалении слизистой носа, когда воспаляются верхние отделы полости носа, обонятельные луковицы, обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе", — сказал он.Медик подчеркнул, что при <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> временная утрата способности чувствовать запахи проходит медленнее, чем при ОРЗ.В нынешней эпидемиологической ситуации врач посоветовал немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении таких симптомов, как потеря обоняния и изменение вкусового восприятия. Он также напомнил о недопустимости самолечения даже при наличии отрицательного теста на коронавирус."Доктор проводит лечение. Только он может назначить правильные лекарственные препараты. В том числе это могут быть гормональные препараты. &lt;…&gt; Заниматься самолечением не стоит, поскольку всегда могут быть последствия, из которых опять же придется выводить врачу", — предупредил медик.За последние сутки в России выявили рекордные 15 982 случая COVID-19. Скончались 179 пациентов, свыше пяти тысяч человек поправились.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580405720.html
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580463483.html
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Новости
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владимир зайцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

Перечислены причины потери обоняния

14:55 19.10.2020 (обновлено: 17:39 19.10.2020)
 
© Depositphotos / RomasetОтоларинголог
Отоларинголог - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Depositphotos / Romaset
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Коронавирусная инфекция является далеко не единственной причиной потери обоняния, заявил в эфире радио Sputnik отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
"У людей с простудными заболеваниями полости носа, такими как острый или хронический ринит, при воспалении слизистой носа, когда воспаляются верхние отделы полости носа, обонятельные луковицы, обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе", — сказал он.
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Медик подчеркнул, что при COVID-19 временная утрата способности чувствовать запахи проходит медленнее, чем при ОРЗ.
В нынешней эпидемиологической ситуации врач посоветовал немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении таких симптомов, как потеря обоняния и изменение вкусового восприятия. Он также напомнил о недопустимости самолечения даже при наличии отрицательного теста на коронавирус.
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"Доктор проводит лечение. Только он может назначить правильные лекарственные препараты. В том числе это могут быть гормональные препараты. <…> Заниматься самолечением не стоит, поскольку всегда могут быть последствия, из которых опять же придется выводить врачу", — предупредил медик.
За последние сутки в России выявили рекордные 15 982 случая COVID-19. Скончались 179 пациентов, свыше пяти тысяч человек поправились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЗайцевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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