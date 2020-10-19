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Росприроднадзор исключил климатическую версию аварии в Норильске
Росприроднадзор уверен, что обстоятельств непреодолимой силы не может быть среди причин аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, собственник должен был учитывать все... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T22:27
2020-10-19T22:27
разлив дизельного топлива в норильске
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> уверен, что обстоятельств непреодолимой силы не может быть среди причин аварии на ТЭЦ-3 в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a>, собственник должен был учитывать все факторы, заявила глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a>."Мы совершенно спокойны и уверены: здесь нет обстоятельств непреодолимой силы. Первое, собственник-эксплуатант такого объекта не может на это ссылаться... Второе, я была там (на месте аварии), очень сложно визуально,... видя этот объект, говорить об обстоятельствах непреодолимой силы", - сказала Радионова в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>.Она добавила, что "достаточно хорошо информирована о том, чтобы понимать, что там происходит"."Задача (собственника) сделать так, чтобы это было безопасно", - заявила она, отвечая на вопрос, что в качестве причины аварии, по мнению адвоката компании, речь может идти об обстоятельствах неодолимой силы, например, о таянии вечной мерзлоты.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
https://ria.ru/20201014/versii-1579687421.html
https://ria.ru/20200807/1575490591.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

Росприроднадзор исключил климатическую версию аварии в Норильске

22:27 19.10.2020
 
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Росприроднадзор уверен, что обстоятельств непреодолимой силы не может быть среди причин аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, собственник должен был учитывать все факторы, заявила глава ведомства Светлана Радионова.
"Мы совершенно спокойны и уверены: здесь нет обстоятельств непреодолимой силы. Первое, собственник-эксплуатант такого объекта не может на это ссылаться... Второе, я была там (на месте аварии), очень сложно визуально,... видя этот объект, говорить об обстоятельствах непреодолимой силы", - сказала Радионова в эфире Первого канала.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 06:55
Ростехнадзор перечислил четыре версии аварии на ТЭЦ в Норильске
Она добавила, что "достаточно хорошо информирована о том, чтобы понимать, что там происходит".
"Задача (собственника) сделать так, чтобы это было безопасно", - заявила она, отвечая на вопрос, что в качестве причины аварии, по мнению адвоката компании, речь может идти об обстоятельствах неодолимой силы, например, о таянии вечной мерзлоты.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
 
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