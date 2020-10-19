https://ria.ru/20201019/zagryaznenie-1580562520.html
Росприроднадзор исключил климатическую версию аварии в Норильске
Росприроднадзор уверен, что обстоятельств непреодолимой силы не может быть среди причин аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, собственник должен был учитывать все... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T22:27
2020-10-19T22:27
2020-10-19T22:27
разлив дизельного топлива в норильске
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> уверен, что обстоятельств непреодолимой силы не может быть среди причин аварии на ТЭЦ-3 в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a>, собственник должен был учитывать все факторы, заявила глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a>."Мы совершенно спокойны и уверены: здесь нет обстоятельств непреодолимой силы. Первое, собственник-эксплуатант такого объекта не может на это ссылаться... Второе, я была там (на месте аварии), очень сложно визуально,... видя этот объект, говорить об обстоятельствах непреодолимой силы", - сказала Радионова в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>.Она добавила, что "достаточно хорошо информирована о том, чтобы понимать, что там происходит"."Задача (собственника) сделать так, чтобы это было безопасно", - заявила она, отвечая на вопрос, что в качестве причины аварии, по мнению адвоката компании, речь может идти об обстоятельствах неодолимой силы, например, о таянии вечной мерзлоты.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
https://ria.ru/20201014/versii-1579687421.html
https://ria.ru/20200807/1575490591.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия