https://ria.ru/20201019/zagryaznenie-1580558258.html
Прокуратура потребовала завести дело из-за загрязнения реки в Омске
Прокуратура требует завести дело после загрязнения реки Омь в Омске, где исследования проб воды показали превышение предельно допустимой концентрации... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T21:36
2020-10-19T21:36
2020-10-19T21:36
генеральная прокуратура рф
омская область
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура требует завести дело после загрязнения реки Омь в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где исследования проб воды показали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, сообщается на <a href="http://www.genproc.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>Генпрокуратуры РФ.Ранее прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> сообщала о начале проверки после появления 29 июля в соцсетях видеоролика, где в Оми пенится и бурлит вода. Надзорное ведомство отмечало, что, предположительно, в нее сливались содержащие химические загрязнения воды."Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам лабораторных исследований проб воды установлено превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, анионных поверхностно-активных веществ, взвешенных веществ.
https://ria.ru/20201017/zagryaznenie-1580309455.html
омская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, омская область, омск, происшествия