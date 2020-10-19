Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/zagryaznenie-1580558258.html
Прокуратура потребовала завести дело из-за загрязнения реки в Омске
Прокуратура требует завести дело после загрязнения реки Омь в Омске, где исследования проб воды показали превышение предельно допустимой концентрации... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T21:36
2020-10-19T21:36
генеральная прокуратура рф
омская область
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_118b9357e76d771746725f93464420d9.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура требует завести дело после загрязнения реки Омь в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где исследования проб воды показали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, сообщается на <a href="http://www.genproc.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>Генпрокуратуры РФ.Ранее прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> сообщала о начале проверки после появления 29 июля в соцсетях видеоролика, где в Оми пенится и бурлит вода. Надзорное ведомство отмечало, что, предположительно, в нее сливались содержащие химические загрязнения воды."Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам лабораторных исследований проб воды установлено превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, анионных поверхностно-активных веществ, взвешенных веществ.
https://ria.ru/20201017/zagryaznenie-1580309455.html
омская область
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_11abbd281618c6922df1f7eb7b50adf0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генеральная прокуратура рф, омская область, омск, происшествия

Прокуратура потребовала завести дело из-за загрязнения реки в Омске

21:36 19.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прокуратура требует завести дело после загрязнения реки Омь в Омске, где исследования проб воды показали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Ранее прокуратура Омской области сообщала о начале проверки после появления 29 июля в соцсетях видеоролика, где в Оми пенится и бурлит вода. Надзорное ведомство отмечало, что, предположительно, в нее сливались содержащие химические загрязнения воды.
"Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам лабораторных исследований проб воды установлено превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, анионных поверхностно-активных веществ, взвешенных веществ.
Учения по ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на реке Колва в Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 21:08
В районе крупнейшего месторождения в НАО обнаружили загрязнение на реке
 
Обсудить0
Генеральная прокуратура РФОмская областьОмскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Космонавты на МКС починили российскую систему получения кислорода
01:52В Совфеде назвали условия проведения российской операции в Карабахе
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
Лента новостейМолния