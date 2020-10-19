https://ria.ru/20201019/zagryaznenie-1580558258.html

Прокуратура потребовала завести дело из-за загрязнения реки в Омске

Прокуратура требует завести дело после загрязнения реки Омь в Омске, где исследования проб воды показали превышение предельно допустимой концентрации... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T21:36

2020-10-19T21:36

2020-10-19T21:36

генеральная прокуратура рф

омская область

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура требует завести дело после загрязнения реки Омь в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где исследования проб воды показали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, сообщается на <a href="http://www.genproc.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>Генпрокуратуры РФ.Ранее прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> сообщала о начале проверки после появления 29 июля в соцсетях видеоролика, где в Оми пенится и бурлит вода. Надзорное ведомство отмечало, что, предположительно, в нее сливались содержащие химические загрязнения воды."Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам лабораторных исследований проб воды установлено превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, анионных поверхностно-активных веществ, взвешенных веществ.

https://ria.ru/20201017/zagryaznenie-1580309455.html

омская область

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, омская область, омск, происшествия